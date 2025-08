Unidades de saúde 24h atendem casos de violência doméstica

Dando um passo importante no enfrentamento à violência doméstica, a Prefeitura de São Paulo está implementando um protocolo para acolhimento e atendimento de vítimas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital. A medida faz parte do projeto “UPAs em Ação” e tem como objetivo padronizar condutas, garantir segurança, fortalecer o vínculo com a rede de proteção e humanizar o cuidado em situações delicadas.

O protocolo foi desenvolvido de forma colaborativa, com base nas diretrizes dos Núcleos de Prevenção de Violência (NPV) e na experiência das áreas técnicas da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Ele contempla orientações específicas para identificação de sinais físicos e comportamentais de violência, abordagem segura e empática, notificação obrigatória e encaminhamento para serviços especializados da rede socioassistencial. Na região, as UPAs Vila Mariana, Jabaquara e Sacomã prestam esse tipo de atendimento

O atendimento será adaptado ao perfil de cada paciente, com diretrizes específicas para mulheres, crianças, gestantes e idosos. “Com essa ação, queremos transformar a linha de frente da urgência em mais uma porta de acolhimento para quem mais precisa. É um avanço fundamental para garantir atendimento digno e seguro às vítimas de violência”, destaca o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Como forma de avaliar a efetividade da estratégia, foi criado um indicador baseado no número de notificações mensais de casos de violência doméstica nas 11 UPAs participantes (ver relação abaixo) do projeto. Atualmente, a média mensal de registros é de 31 casos, e a expectativa é que, com a implementação do protocolo, as equipes aprimorem a identificação e ampliem a capacidade de resposta das unidades.

As ações voltadas ao enfrentamento da violência doméstica tiveram início em 9 de maio de 2025, com sessões virtuais que reúnem representantes técnicos das 11 UPAs participantes, das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e da SMS. São realizadas reuniões online semanais, organizadas por macrorregião (Norte, Leste e Sudeste), para discutir estratégias de detecção precoce, ampliação das notificações e fortalecimento dos NPV nessas unidades.

Projeto UPAs em Ação

Lançado em janeiro deste ano, o projeto “UPAs em Ação” é uma iniciativa liderada pela SMS, com apoio técnico e metodológico do Hospital Israelita Albert Einstein e do Institute for Healthcare Improvement (IHI), organizações de referência em qualidade, segurança e eficiência operacional na saúde.

A ação contempla 11 UPAs da capital e tem como objetivo aprimorar a qualidade do atendimento prestado aos pacientes do SUS, com foco em segurança, eficiência e experiência do cuidado. Durante 12 meses, essas unidades contam com acompanhamento técnico e visitas presenciais de especialistas do Einstein e do IHI, que realizam diagnóstico situacional e apoiam a implantação de bundles de cuidado junto a equipes multidisciplinares.

Mais de 60 profissionais — entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, gestores e técnicos administrativos — participam do projeto, que inclui temas como manejo de condições clínicas graves, sepse, AVC e insuficiência respiratória, além de gestão da rotina, entre outros.

Além de aprimorar o manejo clínico, o projeto busca mapear a jornada do paciente, identificar falhas, reduzir desperdícios e melhorar o fluxo de atendimento. A expectativa é que os novos bundles e práticas adotadas sirvam como modelo institucional para toda a rede de urgência e emergência da cidade.

Endereços:

UPA Vila Mariana – R. Dr. Diogo de Faria, 609 – Vila Clementino. Telefone: (11) 5239-4853. Atendimento 24h.

UPA Jabaquara: R. Cruz das Almas, 290 – Vila Campestre (ao lado do hospital Saboya). Atendimento 24h.

UPA Sacomã: Estrada das Lágrimas, 1.403 – Sacomã. Atendimento 24h.