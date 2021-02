Unidades básicas de saúde vacinam em sistema drive-thru: movimento é tranquilo

Na semana passada, começou a vacinação para pessoas com mais de 85 anos. E na quarta, 17, a campanha foi ampliada para pessoas de qualquer idade que trabalham com atendimento do público em saúde, no sistema funerário (coveiros, cremadores, veloristas), além de legistas e profissionais que atuam no Instituto Médico Legal. Mesmo com essa ampliação, o movimento nos postos de vacinação está bastante tranquilo nos últimos dias.

O público que, por segurança, prefere ir aos postos de vacinação que atendem em sistema drive-thru podem recorrer aos principais postos criados para o serviço – Estádio ddo Pacaembu, Arena Corinthians, Autódromo de Interlagos, Centro de Exposições do Anhembi e Igreja Boas Novas da Vila Prudente.

Mas, é possível também buscar a aplicação da imunização sem sair do carro em algumas unidades básicas de saúde espalhadas por toda a cidade.

Endereços drive-thru

Veja alguns endereços próximos para tomar a vacina da Covid 19 com sistema drive-thru.

Saúde – Ubs Milton Santos: v Ceci, 2249

Cambuci – Ubs Cambuci): Avenida Lacerda Franco, 795

Ipiranga – Ama/Ubs Integrada São Vicente De Paula: Rua Vicente Da Costa, 289

Cidade Dutra

Autódromo De Interlagos: Rua Jacinto Júlio, Portão Ehn – Jardim Satélite

Cidade Dutra: Ubs Autódromo – Rua Oswaldo Diniz, 51

Campo Limpo: Shopping Campo Limpo – Estrada de Campo Limpo, 459

Pedreira – Ama/Ubs Parque Doroteia: Rua Dos Aniquis, 3

Cidade Ademar – Emef. Professora Elza Maia: R. Do Espigão, 195

Cidade Ademar- Ubs Miriam Ii: Avenida Cupecê, 5185

Cidade Ademar – Ubs Jd Niterói: Rua Samuel Arnold, 596

Vacina aos Sábados

Outra dúvida frequente do público que já está incluído na lista de grupos prioritários e seus familiares é sobre o atendimento aos sábados.

Confira a seguir alguns endereços na Zona Sul onde a vacinação acontece aos sábados, das 7h às 19h:

Vila Moraes – AMA/UBS Vila Moraes ‐ Joao Paulo Botelho Vieira: R. Giovanni Di Balduccio, 250

Ipiranga- Ama/Ubs São Vicente De Paula: R. Vicente Da Costa, 289

Vila Santa Catarina- Ama/Ubs Cupecê ‐ Dr. Waldomiro Pregnolatto: Av. Santa Catarina, 1523

Jabaquara – Ama/Ubs Dr. Geraldo Da Silva Ferreira- Av. Eng Armando De Arruda Pereira, 2944

Americanópolis – Ama/Ubs Americanópolis- R. Cidade De Santos, 46

Vila Clara – Ama/Ubs Vila Clara: R. Rolando Curti, 701- Vl ClaraIpiranga

Ipiranga – Ama/Ubs Parque Bristol – R. Francois Bunel, 194- Pq Bristol

Campo Limpo- Ama/Ubs Vila Prel‐ Antonio Bernardes De Oliveira: R. Tereza Maia Pinto, 11

Campo Limpo- Ama/Ubs Parque Fernanda: R. Ernesto Soares Filho, 301- Pq Fernanda

Santo Amaro/ Cidade Ademar – Ama/Ubs Jd Miriam ‐ Manoel Soares De Oliveira: Av. Santo Afonso, 419- Jd Miriam

Santo Amaro/ Cidade Ademar- Ama/Ubs Vila Missionária: R. Rainha Das Missoes, 515 -Vl Missionária

Santo Amaro/ Cidade Ademar – Ama/Ubs Vila Joaniza: R. Luis Vives, 85 – Vl Joaniza

Santo Amaro/ Cidade Ademar – Ama/Ubs Vila Imperio: R. Catarina Gabrielli, 236 – Americanópolis

Em casa

Idosos com dificuldades ou incapacidade de locomoção são atendidos pelas equipes de ESF (Estratégia de Saúde da Família) e vacinados em suas casas. Nas regiões não cobertas pela ESF, o familiar ou responsável pelo idoso deve entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e solicitar o serviço.

Pré-cadastro

Os idosos, seus familiares, ou qualquer pessoa que integre o público previsto na campanha podem realizar o pré-cadastramento para a vacinação contra a Covid-19 no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br). A ferramenta ajuda a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações.Não é um agendamento e não é obrigatório para receber a vacina, mas contribui para melhorar a dinâmica dos serviços.

O pré-cadastro economiza 90% no tempo de atendimento para imunização, evitando aglomeração nos locais.

Até quarta (17), 423.338 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 77.711 já receberam a segunda aplicação, totalizando 501.049.

Nesta fase da campanha, o Programa Municipal de Imunização (PMI) aplica a 2ª dose nos profissionais de Saúde da linha de frente, idosos que vivem nas ILPIS, pessoas com deficiências que vivem em instituições sociais e indígenas aldeados da capital. Esse público-alvo foi imunizado na primeira etapa da Campanha que iniciou em 19 de janeiro de 2021.