Unidade de Saúde no Jabaquara oferece terapias alternativas

Numa tentativa de reduzir a medicalização dos pacientes, a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Lourdes, localizada na região do Jabaquara, criou o grupo de desmame de benzodiazepínicos. Essa classe de medicamentos atua no sistema nervoso central, e, quando bem indicada, pode contribuir no controle dos transtornos de ansiedade, insônia, epilepsia e outros. No entanto, a recomendação é que seu uso seja a curto prazo, uma vez que essas substâncias podem causar uma série de efeitos colaterais, como perda de atenção, prejuízos na memória, dependência e tolerância, que é a necessidade de doses cada vez maiores para manutenção de efeitos terapêuticos.

Para diminuir esses efeitos, a equipe multiprofissional da UBS (eMulti) propôs a realização da retirada assistida desses medicamentos para os pacientes que tivessem interesse e indicação para o processo. A ideia era adotar outras abordagens além da medicamentosa e proporcionar melhor qualidade de vida. Foi assim que em julho 2024 surgiu o grupo de desmame de benzodiazepínicos, que já conta com 15 participantes. Desses, sete pararam totalmente de fazer uso da substância.

A estratégia do grupo surgiu após a realização da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (Ampi), por meio da qual os profissionais perceberam que um elevado número de participantes do grupo de idosos da UBS consumia benzodiazepínicos há anos.

A paciente Maria Rosa do Nascimento, 60, fazia tratamento para depressão e teve que parar de trabalhar devido aos efeitos dos medicamentos, que causavam muita sonolência, além de falha na memória e problemas motores. Pouco tempo após o início do desmame e da prática de acupuntura, ela conseguiu voltar a trabalhar e ter qualidade de vida: “minha vida se transformou para melhor”, afirma.

“O medicamento não é um vilão, mas é importante fazermos o uso racional dele”, diz Gislene Cristina Blota, farmacêutica da unidade. A profissional explica que todos os idosos que aceitam participar do grupo fazem acompanhamento com o psiquiatra o psicólogo e a farmacêutica. Também recebem terapias alternativas, como medicamentos fitoterápicos, acupuntura e auriculoterapia.

A aposentada Maria Angélica Santos Morello, de 68 anos, tomou um medicamento benzodiazepínico por mais de quatro anos, indicado para crises de insônia. A partir de setembro de 2024, na UBS Jardim Lourdes, ficou sabendo da possibilidade de desmame. Hoje ela toma um fitoterápico e faz sessões de acupuntura e auriculoterapia.

A participação no grupo é voluntária e os pacientes que têm interesse são avaliados individualmente pela equipe multidisciplinar da unidade, levando em consideração, entre outros aspectos, os medicamentos em uso e o motivo da prescrição.