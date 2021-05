Unha encravada: como resolver

Os motivos para uma unha encravada podem ser diversos, mas o principal deles é o corte inadequado, excessivo, que faz com que a unha, ao crescer novamente, fique sob a pele e cause infecções. Salto alto e sapatos de bico fino, usados constantemente, também podem fazer com que a unha encrave.

A dor e o inchaço são os resultados mais conhecidos, mas quando não controlada e tratada corretamente, a unha encravada pode levar a infecção e atingir até a articulação entre os ossos do dedo, ou o próprio osso. O quadro pode ser ainda mais grave em pacientes com diabetes.

Mas, tudo isso pode ser evitado e tratado com o corte correto das unhas e, em casos de já infecção, muito cuidado no tratamento. “As pessoas acreditam que conseguem tratar em casa, com alguma solução simples. Mas o ideal é buscar atendimento especializado”, garante a podóloga Maria Celia Silva, que atende no salão de beleza Cut&Color, na região da estação Praça da Árvore.

Vale ainda ressaltar que, em tempos de pandemia, não se deve descuidar da saúde e adiar tratamentos como os de podologia. Micoses, pé diabético, calosidades… Todos esses problemas atingem homens e mulheres, inclusive crianças.

“A podóloga Maria Célia Silva atende com horário marcado e seguindo todos os procedimentos necessários em atendimentos de saúde”, explica a profissional Michelle Ceródio que, ao lado da sócia Rosemary Inoki dirige a Cut&Color.

“Minha maior satisfação é ver o sorriso de clientes que, depois de alguns atendimentos, já veem resultados. Às vezes, o problema se arrastava há anos, era um incômodo que impedia atividades corriqueiras e a solução provoca uma sensação de alívio e saúde”, relata a podóloga.

