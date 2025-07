Umapaz oferece curso grátis sobre bromélias

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), por meio da Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ), está com inscrições abertas para 50 vagas no curso “Botânica de Plantas Ornamentais – Bromélias: Ecologia, Evolução e Radiação Adaptativa das Subfamílias Neotropicais. – Modulo II”, que acontece de 18/07 a 22/08., das 9h às 12h.

O curso mostra que, para compreendermos a presença dominante das bromélias nas Américas, é necessário entender as condições ambientais ao longo do tempo geológico e os fatores que atuaram e que influenciaram a atual distribuição dessa diversidade.

O curso vai fornecer subsídios quanto ao reconhecimento da família Bromeliaceae; bem como, ter uma melhor compreensão das modificações estruturais das partes vegetativas para sobreviverem nos seus habitats e como esse conhecimento é importante sobre cultivo, propagação e uso paisagístico deste grupo de plantas.

Também transmitirá conhecimento:sobre a origem e a diversificação das Bromeliaceae (radiação adaptativa) nas regiões tropicais do Novo Mundo (Neotrópico)m as adaptações necessárias para sobreviverem e prosperarem em diferentes ambientes, especialmente em relação a disponibilidade de água e suas interações ecológicas com os seres vivos (fauna e flora) e estes, com o ambiente físico.

Também terá destaque a mportância econômica e uso paisagístico.

O conteúdo programático inclui:

1. Origem e História Evolutiva.

2. Habitat e Distribuição Geográfica

3. Classificação e Características Morfológicas para identificação das Subfamílias.

4. Principais gêneros e espécies de bromélias.

5. Aspectos Ecológicos e Nutricionais.

6. Bromélias no Paisagismo.

7. Cultivo e Propagação

Será coordenado por Juscelino Nobuo Shiraki , também facilitador. Ele é engenheiro agrônomo graduado pela UNESP Botucatu. Trabalhou em diversos setores da Prefeitura de São Paulo e atualmente compõe o quadro técnico da Escola

Municipal de Jardinagem / UMAPAZ – Departamento de Educação Ambiental da SVMA.

O curso é destinado a qualquer interessado em aprofundar o conhecimento sobre bromélias

A Umapaz fica dentro do Parque do Ibirapuera, com entrada pela Avenida Quarto Centenário, 1268, Vila Mariana. É preciso fazer inscrição prévia, preenchendo o formulário disponível no link: tinyurl.com/2rdnhbzp