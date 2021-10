Uma nova era na Advocacia

O Direito vem sofrendo mudanças drásticas no formato de trabalho. Tempos atrás, o advogado precisava conhecer a biblioteca para pesquisa de leis e jurisprudências, visitar diariamente o fórum para acompanhar andamento do processo, verificar prazos, publicações no Diário Oficial, ir ao fórum realizar audiências e tirar cópia do processo. Um trabalho que exigia tempo e muitas pessoas para auxiliá-lo.

Entretanto, chegamos à Era da Internet e, com ela, a digitalização dos processos. Mais recentemente, isso tudo foi ainda mais rápido com a pandemia do coronavírus.

O que antes tinha certa reticência ou enfrentava obstáculos para implantar, se tornou obrigatório e essencial para a sobrevivência de escritórios e advogados.

Hoje, o advogado tem que ser moderno, atualizado, high-tech, conectado e diferenciado. Chega do mesmo, chega de padrões, o advogado precisa inovar.

Os processos são realizados de forma digital, as audiências online, reuniões com clientes via plataformas digitais, despachar com o juiz no fórum quase não existe mais, petições mais simples e objetivas, provas através das redes sociais e vídeos pelo celular. Tudo mudou.

Os acordos extrajudiciais, notificações e consultorias jurídicas se tornaram referências e formatos obrigatórios em um litígio. A ação judicial se transformou para algo mais robusto e grave. A conciliação veio para tomar conta da sociedade. A maioria dos clientes entendeu que brigar na justiça gera um custo muito alto e, no final, todos perdem tempo e dinheiro.

O advogado precisa se atualizar, se adaptar ao novo formato de trabalho. O advogado deve também se adequar para manter sua sobrevivência.

O habitat da advocacia mudou. Você já se adaptou?.

* Thiago Massicano, especialista em Direito Empresarial e do Consumidor, é diretor da Massicano Advogados. Acompanhe outras informações sobre o Direito Empresarial e do Consumidor no site www.massicano.adv.br, que é atualizado semanalmente