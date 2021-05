Um aparelho auditivo é mais discreto que a perda auditiva

Já se passaram os dias em que o aparelho auditivo era grande e com aquela aparência feia e qualidade ruim. Muitas pessoas que conheceram alguém ou tiveram algum familiar usuário de aparelhos auditivos têm essa impressão.

Os antigos usuários sofriam com o tamanho do aparelho, apitos, péssima qualidade sonora e ruídos excessivos. Esses problemas eram tão perturbadores, que muitos usuários abandonavam o uso dos aparelhos auditivos e preferiam conviver com a perda auditiva do que com a qualidade sonora proporcionada por eles.

Assim como os computadores e celulares evoluíram, os aparelhos auditivos se tornaram muito menores e mais eficientes. As pessoas são surpreendidas ao descobrir o quanto a tecnologia avançou, por exemplo, em termos de soluções personalizadas e compreensão de fala.

A tecnologia e o design modernos tornam o aparelho auditivo mais discreto do que ter que pedir a outra pessoa para repetir o que disse, ignorá-la acidentalmente ou até mesmo dar uma resposta errada.

A tecnologia digital dos aparelhos auditivos hoje em dia permite que os usuários não sofram mais com apitos, tenham uma excelente qualidade de fala, livre de ruídos excessivos e o melhor, com um design pequeno e discreto.

Como é feita a seleção do aparelho auditivo para cada indivíduo?

A seleção do aparelho auditivo correto para cada usuário é realizada por um profissional especializado, o fonoaudiólogo.

A escolha do aparelho leva em consideração quatro fatores:

– Estilo de vida e necessidades individuais do paciente;

– Formato e dimensões da orelha do paciente;

Tipo da perda auditiva (neurossenssorial, condutiva, mista)

– Grau da Perda Auditiva (Leve, moderada, moderadamente severa, severa ou profunda)

– Configuração da perda auditiva (plana ou horizontal, descendente discreta, descendente acentuada, descendente em rampa, em U, em U invertido, entalhe, ascendente).

Faça revisão

a cada seis meses

É importante que você faça um retorno com o seu otorrinolaringologista e seu fonoaudiólogo pelo menos uma vez ao ano para verificar se houve mudança em sua perda auditiva e avaliar o desempenho dos seus aparelhos.

Caso você tenha alguma queixa, tais como, a diminuição da sua performance com os aparelhos auditivos, aparecimento ou aumento do zumbido, apitos em seu aparelho, secreção na orelha, dores, ou qualquer sintoma ou queixa, procure imediatamente o seu médico e o seu fonoaudiólogo.

A limpeza e manutenção dos seus aparelhos devem ser realizadas em casa, semanal ou quinzenalmente, dependendo da necessidade. Siga as instruções passadas pelo seu fonoaudiólogo.

