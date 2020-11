Último dia para se inscrever em universidade com 50% de desconto

A tradicional data americana, que ocorre anualmente em novembro após o dia de Ação de Graças, já caiu no gosto dos brasileiros. Adotada em vários países, o período é marcado por promoções que movimentam diversos setores da economia.

Na Estácio, que tem uma unidade junto à estação Conceição do Metrô, a Black Friday vai trazer muito mais que descontos. Durante mais de uma semana, quem desejar investir no futuro, poderá aproveitar condições especiais em diversos cursos de graduação e de Pós-graduação e MBA, disponíveis na campanha.

Até 30 de novembro, a instituição trará uma super oportunidade para quem deseja iniciar uma graduação ou se especializar. Na Black Friday da Estácio os candidatos vão poder investir na carreira com até 50% de desconto durante todo o curso. A ação contempla diversos cursos disponíveis nas modalidades de ensino a distância e presencial, conforme descrito no regulamento da campanha e disponibilidade da Unidade ou Polo de Ensino Digital escolhido.

Para turbinar o currículo, a Estácio disponibiliza na Pós-graduação/MBA centenas de opções, incluindo os novos cursos com duração de 12 e 6 meses. A maioria dos cursos de especialização conta ainda com uma parceria internacional com a Harvard Business Publishing, que promete o estímulo a um ensino moderno e interativo. Conheça todas as opções em: https://pos.estacio.br/.

O futuro universitário também encontrará muitas opções de cursos de graduação em diferentes áreas, disponíveis em www.estacio.br. Os calouros que participarem da campanha poderão contar com outras facilidades, como o parcelamento das três primeiras mensalidades. A ação também contempla candidatos para segunda graduação; que tenham realizado o Enem; ou que optaram pela transferência externa. Nestes casos não é preciso prestar o vestibular, basta verificar as condições no regulamento.

“A Black Friday é um evento esperado por muitos brasileiros, e neste ano, por conta dos impactos da pandemia, todos vão procurar as melhores oportunidades. Nesta campanha, a Estácio vai possibilitar a melhor e mais importante aquisição que alguém pode obter: o conhecimento. É o momento ideal para investir no futuro com uma pós-graduação ou dar os primeiros passos na carreira, como universitário” afirma Fernando Romeiro, diretor da Estácio São Paulo.

Para os candidatos que optarem por cursos na modalidade Digital, as aulas iniciam ainda neste ano. Quem preferir a modalidade presencial, irá iniciar as aulas em 2021 garantindo a conquista de uma das promessas mais importantes no ano novo: investir no próprio futuro.

