UBSs têm programas de atividades físicas

Atividade física constante, em qualquer faixa etária, é essencial para a saúde. E isso significa, inclusive, menor necessidade de recorrer a remédios, tratamentos médicos complexos, melhorando a qualidade de vida. Pensando nisso, a Prefeitura de São Paulo lançou o Programa Rotina Ativa SP, iniciativa voltada à organização, fortalecimento e ampliação da oferta de atividade física no âmbito da rede municipal de saúde.

O programa integra a estratégia para ampliar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, conectando-se a uma série de iniciativas e programas já existentes, como a Academia da Saúde, as práticas integrativas e complementares em saúde (Pics) e grupos criados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). “Queremos potencializar as excelentes iniciativas que já ocorriam de forma pontual em nossas UBSs, transformando-as em uma política de saúde integrada e robusta.”, pontuou o secretário municipal de saúde, Luis Carlos Zamarco.

O objetivo é estruturar e ampliar a oferta de atividades físicas nos territórios, organizando grupos conduzidos por profissionais de educação física da rede municipal, em especial nas UBSs e nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), de acordo com as necessidades de cada região da cidade. As atividades, que já acontecem na maior parte dos equipamentos, são abertas a todos os munícipes e buscam incentivar a adoção de hábitos mais saudáveis no cotidiano da população.

Entre os resultados esperados pela secretaria a partir da atuação do Rotina Ativa estão a promoção da saúde ao longo do curso da vida, a prevenção das doenças crônicas relacionadas ao sedentarismo, a organização da oferta de atividades na rede de saúde e a ampliação do acesso territorializado. O programa também busca fortalecer o trabalho multiprofissional, estimular o uso de espaços públicos e comunitários e contribuir para a redução de desigualdades em saúde.

Sedentarismo

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 31% dos adultos e 81% dos adolescentes no mundo não atingem os níveis recomendados de atividade física, o que representa um importante desafio para os sistemas de saúde. No Brasil, dados do Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, mostram aumento do excesso de peso e da obesidade na população adulta, especialmente em grandes centros urbanos. No município de São Paulo, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 70% dos óbitos, muitos deles ocorrendo de forma prematura, entre 30 e 69 anos.

“A prática regular de atividade física é um dos principais fatores de proteção à saúde ao longo da vida. Estamos transformando São Paulo em uma cidade ativa. Expandimos as Academias da Saúde de 18 para mais de 60 polos e agora, com o programa Rotina Ativa, vamos dar visibilidade e organização a esse sistema. O foco é qualificar o cuidado e ampliar o acesso por meio de grupos nas UBSs, garantindo que a prevenção seja o pilar central do atendimento na rede municipal.”, afirma a secretária-executiva da Seabevs, Sandra Sabino.

Academias da saúde

Atividades físicas, orientações sobre alimentação saudável, práticas artísticas e culturais integram a grade de atividades das 66 Academias da Saúde da Prefeitura de São Paulo. Esses equipamentos estão vinculados às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) localizadas nas regiões Sul, Leste, Sudeste e Oeste da capital e promovem as sessões de segunda a sexta-feira, pela manhã e à tarde, com as equipes multiprofissionais já existentes nos locais. Durante os dois períodos são promovidas aulas de alongamento, fortalecimento, pilates, relaxamento e exercícios funcionais. Sessões de auriculoterapia, shantala e aromaterapia também fazem parte do cronograma, assim como rodas de chá e hortoterapia (tratamento terapêutico que utiliza o cultivo de plantas, jardinagem).

Na região, as UBS Cambuci, Vila Gumercindo, Heliópolis e Jardim Mirian II são alguns dos exemplos onde o programa já foi implantado. A lista completa de UBS está em buscasaude.prefeitura.sp.gov.br