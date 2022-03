UBSs têm mutirão de exames ginecológicos

O Dia da Mulher já passou, mas ainda há ações voltadas ao público feminino na cidade. Nos sábados 12 e 26 de março, a Prefeitura vai promover em cerca de 70 Unidades Básicas de Saúde um mutirão de exames ginecológicos gratuitos e abertos a toda mulher residente na capital. É o “Avança Saúde Mulher”.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os atendimentos serão realizados das 8h às 17h. Na região da Vila Mariana e Saúde, os exames acontecerão nas unidades Santa Cruz e Parque Imperial.

Devido à importância do diagnóstico precoce e início do tratamento dos cânceres do colo do útero e de mama, haverá atendimento médico, coleta de papanicolau e mamografia.

Haverá ainda serviços educativos, como revisão do cartão da gestante, orientação sobre os métodos contraceptivos e boas práticas alimentares, estímulo à atividade física e prevenção à incontinência urinária por meio de exercícios específicos.

As mulheres também receberão encaminhamentos para exames em diferentes especialidades que deverão ser realizados na rede municipal de saúde.

As UBSs polos participantes da programação promoverão rodas de conversa sobre Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), busca ativa com agentes comunitários para sensibilização da importância de exames preventivos e temas de prevenção à violência contra a mulher.

Para complementar, serão oferecidos testes rápidos de sífilis e HIV, além de triagem odontológica

“Esse é um trabalho importante, que ocorre durante todo o ano e que será intensificado nessas datas. A promoção do autocuidado da mulher, com toda a orientação das nossas equipes, é essencial para a prevenção das doenças, diz a secretária-executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância Sanitária, Sandra Sabino.

Compõe ainda as iniciativas voltadas à saúde da mulher a ampliação do programa Mãe Paulistana, voltado às gestantes. “Ele agora está de cara nova, antes, nós monitorávamos apenas as gestações de risco. Agora, todas as gestantes da cidade de São Paulo. Isso é muito importante porque nós acompanhamos todo a gestação e identificamos um lugar seguro para que essas mulheres tenham os seus bebês. E, quando a criança nasce com a indicação de alguma deficiência, ela automaticamente passa a ser acompanhada em nossos centros de reabilitação”, explica Sandra.

Região

Confira as unidades locais que oferecerão o mutirão nos dias 12 e 26 de março:

UBS SANTA CRUZ

R. Santa Cruz, 1191, Vila Mariana

UBS PARQUE IMPERIAL – PROFº MANOEL A. S. SARAGOÇA

R. Major Freire, 510, Vila Monte Alegre

UBS DR. JOAQUIM ROSSINI

R. Álvaro Fragoso, 480, Vila Carioca.

Nesse link, é possível encontrar a relação de todas as 70 UBS Pólo que participam do Avança Mulher.

A lista completa com todas as UBSs da capital, indicando as mais próximas de sua residência e endereços pode ser encontradas por meio da plataforma Busca Saúde (http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br).