UBSs têm drive-thru de vacina contra gripe

A Prefeitura de São Paulo passa a ofertar a vacinação contra a influenza na modalidade drive-thru a partir desta segunda-feira (13). As atividades acontecerão em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) selecionadas em todas as regiões da capital, de segunda a sexta-feira, durante os meses de abril e maio. Aos sábados, a partir de 18 de abril, seis Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs também realizarão a vacinação nessa modalidade.

Esse formato de vacinação será preferencialmente para pessoas com 60 anos de idade ou mais e pessoas com dificuldade de locomoção dentro dos grupos prioritários elegíveis para a vacinação. A ação, Organizada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e promovida pelo Programa Municipal de Imunizações (PMI), da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), tem como objetivo facilitar o acesso desses públicos ao imunizante contra a influenza, visando a proteção e o aumento das coberturas vacinais na capital. A vacinação é a principal forma de prevenção da influenza, reduzindo as complicações, internações e mortalidade decorrentes de infecções pelo vírus.

“Esse modelo, idealizado pela Saúde de São Paulo, foi um exemplo para todo o país e nos tornou a ‘Capital Mundial da Vacina’. O serviço aproxima o público que mais precisa e eleva a proteção da população”, declara o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

As unidades que participarão da vacinação na modalidade drive-thru, bem como datas e horários das ações, podem ser consultadas pelo link: https://prefeitura.sp.gov.br/web/saude/w/estrat%C3%A9gia-de-vacina%C3%A7%C3%A3o-contra-a-influenza-2026

Na zona sudeste, esse esquema pode ser encontrado por exemplo na UBS S Milton Santos e AE Ceci, na Av. Ceci, 2249, de segunda a sexta-feira, em abril e maio, exceto em feriados. das 10:00 às 16:00.

Na AMA/ UBS São Vicente de Paula (Rua Vicente da Costa, 289 – Ipiranga), a vacinação em drive thru acontece aos Sábados, a partir de 18/04 até 30/05, também das 10:00 às 16:00.

Em Santo Amaro/Cidade Ademar, é possível encontrar esse serviço na UBS Vila Aparecida, que fica na Av. Batista Maciel, 430 – Pedreira. Ali, o drive thru ficará montado dias 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30/04, de segunda a sexta-feira (exceto em feriados), das 9:00 às 16:00. Em maio, também de segunda a sexta, das 9h às 16h, exceto em feriados.

Salas de vacina

Vale destacar que nas salas de vacina, o imunizante segue disponível para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, pessoas com 60 anos de idade ou mais e para os demais grupos prioritários, que podem ser consultados aqui!

O imunizante contra a influenza é oferecido para os grupos elegíveis em todas as UBSs da capital, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados nas AMAs/UBSs, no mesmo horário. A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio do Busca Saúde.

Estado

Em todo o estado de São Paulo, a campanha vai até 30 de maio e a meta é vacinar ao menos 90% do público-alvo, estimado em 18,8 milhões de pessoas. Até agora, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recebeu cerca de 3 milhões de doses, que estão sendo distribuídas aos 645 municípios paulistas.

A imunização é a principal forma de prevenção contra a influenza e ajuda a reduzir casos graves, internações e mortes, especialmente no período de maior circulação de vírus respiratórios.

“A vacinação contra a influenza é a principal estratégia para prevenir casos graves, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como crianças, gestantes e idosos. Com a chegada do outono e o aumento da circulação de vírus respiratórios, é fundamental que a população procure a unidade de saúde mais próxima para garantir proteção no período de maior risco”, afirma Regiane de Paula, coordenadora de Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES.

Só em 2026, já foram registrados cerca de 6 mil casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por influenza e mais de 400 óbitos.