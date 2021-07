UBS Vila Guarani vai sair do papel

Prometida pela Prefeitura desde 2013, a Unidade Básica de Saúde Vila Guarani vai sair do papel. Pelo menos é o que promete o atual prefeito, Ricardo Nunes, que esteve em visita ao terreno da Praça Francisco Sampaio Viana, na Avenida Diederichsen, que há muito tempo ostenta a placa indicando que o local sediará o novo equipamento de saúde.

Por enquanto, ali existe apenas um terreno. Mas, o Diário Oficial da cidade, na edição dessa sexta, 9 de julho, traz o edital para a contratação de nove obras com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o fortalecimento da rede de Saúde da capital, por meio do programa Avança Saúde, incluindo a UBS Vila Guarani. O investimento previsto é de R$ 88,9 milhões.

Na visita às obras, Nunes destacou que, no total, serão 35 novas obras realizadas com recursos do BID. “A gente continua avançando. Serão investidos R$ 338 milhões para as 35 intervenções entre obras e reformas”, afirmou.

No total, serão 24 novas unidades construídas e outas 11 reformadas, entre Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Neste momento, entram no edital nove obras. Além da UBS Vila Guarani/Vargas, serão construídas as seguintes unidades: UBS Parque das Flores, UBS Cosmopolita, UBS Keralux, UBS Atualpa, UBS Conquista II, UPA Carrão e UPA Rio Pequeno. A UPA Vila Maria Baixa passará por reforma.

Essa iniciativa faz parte do Programa Avança Saúde para a reestruturação e requalificação das redes assistenciais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), parcialmente financiado pelo BID.

“Muita gente não acreditou, mas desde que fui subprefeito do Jabaquara, em 2019, eu prometi que a UBS Vila Guarani seria construída”, comentou o agora vereador Arnaldo Faria de Sá, que acompanhou o prefeito na visita ao local das obras.