UBS tem prevenção à osteoporose

A osteoporose é uma doença caracterizada pela redução da massa óssea e que atinge principalmente mulheres após a menopausa, em função da queda nos níveis do hormônio feminino estrogênio. No entanto, ela também pode atingir os homens, uma vez que fatores genéticos e outros como uma dieta pobre em cálcio, sedentarismo e tabagismo são fatores de risco. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que existam hoje no Brasil pelo menos 10 milhões de pessoas com osteoporose.

A osteoporose avança silenciosamente ao longo dos anos, sem sintomas, deixando os ossos mais porosos e finos, e as pessoas sujeitas a fraturas de fêmur, vértebras e rádio. As fraturas, normalmente decorrentes de quedas, são mais comuns que o câncer de mama nas mulheres, e mais frequentes que o câncer de próstata, nos homens.

A fratura de fêmur é a mais complicada e a que mais pode gerar prejuízos, pois ao quebrar este osso, que que liga a perna ao quadril, a pessoa normalmente precisa ficar imobilizada, o que aumenta o risco de complicações como infecção urinária e trombose venosa (a formação de um coágulo dentro da veia, provocado justamente pela imobilização), que pode levar à morte.

Prevenção e cuidados

A prevenção à osteoporose deve começar ainda na adolescência, com cuidados para que haja uma boa formação e crescimento ósseo, por meio de uma alimentação saudável, rica em cálcio e vitamina D, além da prática de exercícios físicos.

Caso haja o diagnóstico da doença, feito por meio do exame de densitometria óssea, cuidados extras devem ser tomados com alimentação e fortalecimento muscular, em especial dos membros inferiores, para reduzir o risco de quedas e fraturas. A exposição solar por pelo menos 15 minutos, duas a três vezes por semana, também é benéfica para os ossos, pois permite a síntese da vitamina D no organismo. Além disso, o uso de medicamentos pode ser indicado pelo médico.

