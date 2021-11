UBS Jardim Aeroporto é totalmente renovada

No desafio de ampliar e renovar a rede básica de atenção à saúde na cidade, a Prefeitura entregou essa semana a UBS Jardim Aeroporto.

A primeira anotação importante é que a unidade mudou de endereço – saiu da Rua Vieira de Morais, 1752 e foi para um pequeno prédio na Rua Viaza, 45.

Na unidade, são oferecidos serviços de clínica médica, ginecologia, pediatria e psiquiatria. Há ainda uma equipe de saúde bucal e duas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF).

No total, são mais de 50 profissionais atendendo no local, por meio de parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), que gerencia a unidade.

A UBS Jardim Aeroporto contará com mais de 50 profissionais e será gerenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS). Com fluxo de atendimento estimado em 2.496 consultas mensais.

Durante a inauguração, na última terça, 23, secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, relatou que a unidade existe há 20 anos, mas estava funcionando em um endereço com infraestrutura aquém das necessidades da população da região.

Mesmo durante o período de transição, início da obra, em 16 de novembro de 2020, a UBS permaneceu em funcionamento. Para reformas e adequações no novo prédio foram destinados R$ 136.372,78 e mais R$ 198.570,96 para móveis e equipamentos. O custeio mensal da UBS é de R$ 345.570,98.

Para a conselheira municipal de saúde Maria de Fátima Vianna de Souza, a entrega da UBS Jd. Aeroporto é motivo de muita alegria. “Há anos lutamos por uma unidade desse nível para a população. Hoje, como conselheira, estou muito feliz e realizada”, afirmou a conselheira e usuária do serviço.

A nova instalação dispõe de 52 salas e o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Aeroporto – Dr. Massaki Udihara. Fica na Rua Viaza, 45.

Avança Saúde

A obra foi financiada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dentro do programa Avança Saúde SP.

O investimento total no programa Avança Saúde SP é de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), dos quais US$ 100 milhões (R$ 500 milhões) financiados junto ao BID e o restante como contrapartida da Prefeitura de São Paulo.

O Avança Saúde SP é um programa de reestruturação e requalificação das redes assistenciais da cidade de São Paulo que tem como objetivo ampliar e aprimorar cada vez mais os serviços municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) para a população.