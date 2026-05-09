Túnel Sena Madureira tem aprovação

A Prefeitura de São Paulo está celebrando o resultado de uma pesquisa feita pelo Datafolha. Depois de polêmica envolvendo moradores da Vila Mariana, contrários ao projeto, o instituto mostrou que que 92% da população aprova a obra do Complexo Viário Sena Madureira. pesquisa foi feita entre os dias 22 e 25 de abril com 1.500 moradores da cidade com 16 anos de idade ou mais. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Segundo a Prefeitura, a obra foi projetada para melhorar a mobilidade e trazer mais fluidez ao trânsito da Zona Sul. O levantamento do Datafolha, que foi contratado pela Prefeitura, indicou que 83% dos entrevistados concordam com o compromisso ambiental assumido pela gestãod e plantar mais de mil árvores na região. Um dos pontos que geraram manifestações de moradores foi a supressão prevista de árvores na Rua Sena Madureira.

A Prefeitura defende que a obra faz parte de um projeto estratégico para o município, beneficiando diretamente mais de 800 mil pessoas por dia e que vai trazer agilidade para um dos eixos mais movimentados da cidade, aprimorando a dinâmica de deslocamento em toda a região.

Esse impacto positivo já é reconhecido pela população, de acordo com o Datafolha, já que para 87%, o novo complexo trará benefícios para a cidade. O mesmo percentual acredita que a obra elevará a qualidade de vida de quem reside ou circula pela região.

Para 83% dos moradores da capital, segundo a pesquisa, o período necessário para a execução dos trabalhos será superado pelos benefícios futuros do projeto e 82% dos cidadãos avaliam a construção do complexo como ótima ou boa.

O projeto

A Prefeitura alega que, com os novos túneis que ligarão as avenidas Sena Madureira e Ricardo Jafet, o trajeto entre a Chácara Klabin e o bairro do Ibirapuera poderá ser feito em até 3 minutos. Essa nova infraestrutura vai assegurar, ainda de acordo com a municipalidade, mais fluidez tanto para os veículos particulares quanto para as 45 linhas de ônibus que atendem a região.

A estrutura do Complexo Viário Sena Madureira será composta pelos túneis Sul, Norte e de emergência. O projeto tem por objetivo otimizar o fluxo de veículos no cruzamento entre as ruas Sena Madureira e Domingos de Morais. Com esta nova obra da Prefeitura, cria-se uma conexão direta entre o túnel Jânio Quadros e a Avenida Ricardo Jafet, integrando os principais eixos viários da região.

As vias do complexo trariam benefícios também para quem se desloca entre o Centro, a Zona Sul e o ABC Paulista, aproximando bairros como Ipiranga, Vila Mariana, Itaim Bibi e Morumbi.

A Prefeitura ainda aponta que a solução de engenharia prioriza o transporte coletivo: com o fluxo de veículos distribuído pelos novos túneis, as vias de superfície ganham mais agilidade e regularidade.

O novo projeto do Complexo Viário Sena Madureira terá um investimento de R$ 622,2 milhões e um cronograma de 36 meses.

Além das mil novas árvores previstas como contrapartida, que serão plantadas dentro da própria Vila Mariana pelo programa SP + Verde, a Prefeitura de São Paulo informa que priorizou soluções técnicas que conciliam o desenvolvimento urbano com a preservação máxima da vegetação existente.

Um dos avanços teria sido o replanejamento do traçado, garantindo a preservação direta de 437 árvores na região. A intervenção contempla ainda o plantio adicional de 114 mudas nativas da Mata Atlântica no entorno imediato. Também está em conformidade com o Plano Cicloviário 2019–2028, que busca consolidar a bicicleta como meio de transporte seguro e integrado e estão em andamento estudos para a ampliação das ciclovias e a integração delas ao transporte público.

Para a execução do projeto será necessário remover cerca de 166 famílias estabelecidas em comunidades próximas. Segundo a Prefeitura, essas famílias já estão sendo atendidas pelos serviços municipais e encaminhadas para programas de habitação popular em local seguro. Ouvidos pelo Datafolha, 85% dos paulistanos concordam com a remoção.