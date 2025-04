Túnel na Sena Madureira integra projeto Melhoramentos de São Paulo

Prolongar a Avenida Roberto Marinho, retomar um projeto para interligação na Rua Sena Madureira, estudar novas alternativas viárias para o entorno do SP Expo no Jabaquara, implantar prometidas obras de drenagem como na Praça Juca Mulato… Essas são algumas das ações previstas no Programa Melhoramentos, anunciados no início do mês de abril, quando se completaram 100 dias da nova gestão.

De acordo com a Prefietura, trata-se de iniciativa de desenvolvimento estratégico com obras de viário, mobilidade, drenagem e requalificação da cidade. O objetivo é definir os rumos da capital paulista para as próximas gerações, assim como foi feito há 80 anos, quando São Paulo passou por uma era de grandes transformações que modelaram e definiram seu crescimento nas últimas décadas. Esse período serviu de inspiração para o Programa lançado hoje e foi registrado no livro fotográfico “Os Melhoramentos de São Paulo”, editado pelo prefeito Francisco Prestes Maia, responsável pelas realizações ocorridas na época.

No total, são 55 obras estruturantes com quase R$ 20 bilhões de investimento

A partir dessa edição, o jornal São Paulo Zona Sul vai abordar, em uma série de reportagens, as obras previstas para a região.

Sena Madureira

Uma das obras incluídas no Programa Melhoramentos de São Paulo é a construção de um túnel no entroncamento das ruas Sena Madureira, Domingos de Morais e Monsenhor José Vicente.

A obra gerou recentes polêmicas com manifestações de moradores da redondeza protestando contra a retirada de árvores do canteiro central da Rua Sena Madureira e também questionando a necessidade de se implantar um túnel ali.

O projeto que estava em fase de implantação (imagem simulada acima) vinha de uma retomada de antiga licitação e acabou por ser cancelado após recomendação do Ministério Público para a Prefeitura. Os tapumes de obras no local só

foram retirados na semana passada. Mas, a Prefeitura já vinha prometendo que uma nova licitação seria feita para garantir a viabilidade da obra.

No programa Melhoramentos, a proposta indica que ali haverá obras de adequação e melhoria no sistema viário existente, incluindo túneis e emboques; eliminação do ponto crítico de congestionamento entre as Ruas Sena Madureira e

Domingos de Morais, melhorias de acessibilidade dos bairros dos corredores Sul Sudeste, além de alternativa de acesso à Rodovia dos Imigrantes.

A proposta é classificada como “em estudo” e prevê investimento de R$ 550 milhões, sem incluir eventuais desapropriações necessárias.

A Prefeitura alega que os objetivos principais são os de melhoria de mobilidade na região, facilitar o acesso a diferentes bairros e promover a integração das regiões sul, sudeste e sudoeste com a zona leste da cidade, sem a necessidade de usar vias que passam pelo centro. Aponta ainda que a obra, quando concluída, vai também facilitar o acesso à Rodovia dos Imigrantes e o deslocamento até o ABC.