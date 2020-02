Tumores de Covas desaparecem depois de sessões de quimioterapia

Em entrevista coletiva na tarde dessa quarta, 19, a equipe médica que atende o prefeito Bruno Covas anunciou que os tumores no trato gastro intestinal desapareceram.

Ainda será feita uma biópsia e outros exames para detectar os motivos de os linfonodos estarem em tamanho aumentado – embora menores que no início do tratamento – para definir se haverá necessidade de cirurgia ou outras ações. Novas sessões de quimioterapia foram descartadas.

No Instagram, o prefeito comemorou aquilo que chamou de “batalha vencida”, mas apontou que a guerra contra a doença continua.

Covas já anunciou que tentará reeleição em outubro e não pretende se licenciar do cargo. Ele tem atendido a reuniões na Prefeitura ou no Hospital Sírio Libanês, durante períodos de internação, mas evita eventos públicos ou aglomerações.

Confira o boletim médico na íntegra:

Boletim Médico

Prefeito Bruno Covas

29/10/2019 – 15H30

O prefeito Bruno Covas começou a receber a primeira dose de quimioterapia, que vai durar 30 horas contínuas. A sessão começou às 9h. Nesta primeira fase serão três sessões de quimioterapia.

Bruno Covas deu entrada no Hospital Sírio-Libanês dia 23 e agora iniciou tratamento contra um adenocarcinoma localizado entre o esôfago e o estômago, com duas lesões, uma no fígado e outra nos linfonodos.

O prefeito Bruno Covas está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Prof. Dr. Raul Cutait, Dr. Artur Katz e Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer.

Dr. Fernando Ganem

Diretor de Governança Clínica

Foto: Agência Brasil