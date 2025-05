Tribunal de Contas, na Vila Clementino, terá atrações na Virada

No próximo domingo, 25 de maio, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM) abre seu espaço para receber uma edição especial da Viradinha Cultural, programação voltada ao público infantil e às famílias, que integra a Virada Cultural 2025, além de atrações musicais. Tudo gratuito. O evento acontece das 10h às 17h, no estacionamento do TCM, localizado na Av. Prof. Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino, e promete um dia repleto de alegria, música, arte e diversão gratuita para todas as idades.

Das 11h às 15h30, o espaço será animado por uma trupe circense com sete artistas que circulam entre o público, levando interação e encantamento. Entre as atrações, o público poderá apreciar malabaristas, pernaltas, artistas de monociclo e bambolê, apresentações de mágica e o Palhaço Gelatina.

Já a programação musical começa às 10h, com DJs ambientando o espaço. Ao longo do dia, o palco recebe duas apresentações musicais imperdíveis:

John Macaro, violinista que transforma clássicos do pop e da MPB em interpretações marcantes. Conhecido por suas performances nas estações de Metrô de São Paulo, Macaro sobe ao palco em dois momentos, das 11h às 12h, e das 15h às 15h50. Nó Na Pedra (Chorinho), grupo que desde 2005 embala as ruas e casas de show da capital com chorinhos que marcaram época. A apresentação acontece das 12h40 às 14h10.

Nos intervalos entre os shows, DJs assumem a playlist para manter o clima animado e acolhedor. Para completar a experiência, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, garantindo o sabor da infância em um dia de brincadeiras e encantamento.