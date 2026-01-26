Três ideias diferentes para comemorar o aniversário de SP

Como celebrar o aniversário da capital paulista? Uma cidade tão diversa, tem também programas bem diferentes para experimentar toda a potência urbana da maior metrópole do país. .

Casa das Rosas

AA exposição “Mirante da Paulista” celebra os 90 anos da Casa das Rosas a partir de sua concepção original como observatório da Avenida Paulista. Projetada na década de 1930 com um mirante frontal voltado para a avenida, a residência foi pensada como um espaço de observação privilegiado da vida pública da cidade, acompanhando eventos cívicos, transformações urbanas e mudanças nos modos de viver São Paulo. Hoje, como museu-casa, essa vocação se renova, e a exposição propõe revisitar a história da Paulista a partir do olhar contínuo da Casa, entendendo-a como testemunha ativa das camadas históricas, sociais e culturais da cidade.

Será no dia 25 de janeiro, às 11h e encerra no dia 26 de abril de 2026 Se não der tempo de conferir, vá conhecer a casa de qualquer forma – abre de terça a domingo, das 10h às 17:30h (permanência até às 18h), entrada gratuita.Gratuito

A Casa das Rosas fica na Av. Paulista, 37, no Paraíso.

Aquático SP

O Aquático-SP, o primeiro sistema de transporte hidroviário da capital receberá atividades voltadas às famílias e entusiastas do sistema.

No Terminal Hidroviário Cantinho do Céu, das 10h às 14h, a mascote Capi Tânia irá interagir com os passageiros e realizar uma atividade especial com as crianças, com a distribuição de miniaturas em papel das embarcações do Aquático para montar.

Para complementar, tanto no Cantinho do Céu quanto no Terminal Hidroviário Mar Paulista, haverá áreas instagramáveis com displays de 1,80m da mascote para fotos e vídeos, disponíveis das 5h às 21h.

A celebração se estende ao ambiente digital com a divulgação do resultado da ação “Click no Ônibus SP”, que recebeu registros de fotos dos ônibus pela cidade feitas pelos seguidores e realizou votação para selecionar as melhores colocadas. As três fotos selecionadas pela população serão publicadas nas redes oficiais da A Secretaria de Mobilidade Urbana e a SPTrans, além de serem exibidas em cartazes nos terminais de ônibus.

Além disso, como uma homenagem visual que percorrerá as ruas de São Paulo, 472 ônibus da frota municipal serão adesivados com uma arte especial criada exclusivamente em alusão ao aniversário da capital.

Agente Secreto

Entre os dias 25 e 31 de janeiro, os espaços contarão com atividades gratuitas para todas as idades. Entre os destaques está a exibição do filme brasileiro “O Agente Secreto”, indicado ao Oscar 2026 em quatro categorias e vencedor do Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa.

O filme protagonizado por Wagner Moura, vencedor do Globo de melhor ator em filme de drama e indicado ao Oscar como melhor ator, será exibido em 27 CEUs com salas do Circuito SPCine, no domingo (25).

No dia 25, 19h15, será apresentado na Biblioteca Roberto Santos, na Rua Cisplatina, 505, no Ipiranga.

Confira a programação completa aqui!

Domingão Tarifa Zero

Vale lembrar que no aniversário da cidade o benefício do Domingão Tarifa Zero estará em vigor, permitindo que os cidadãos aproveitem todas as atividades da cidade utilizando os ônibus municipais sem pagamento de tarifa.