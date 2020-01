Transporte do Jabaquara para o Zoo inclui ingresso de exposição de dinossauros

Chegar ao Zoológico de carro pode ser um transtorno – além do trânsito, os visitantes ainda enfrentam dificuldades para estacionar: não há local público para parar o carro gratuitamente nas redondezas e só resta o estacionamento particular do local.

Mas, quem tem acesso ao metrô ou mora na região do Jabaquara tem uma opção bem mais simples e confortável: usar a Orca Zoo, um serviço de transporte em van especial do Zoológico, com preço que já inclui a entrada.

Desde o início de janeiro, os passageiros do serviço, que é gerenciado pela EMTU/SP, podem também incluir a exposição “Mundo dos Dinossauros”, atração do Parque Zoológico de São Paulo, no pacote que dá direito ao transporte e visita ao Zoo. O embarque é na plataforma A do Terminal Metropolitano Jabaquara e o desembarque é feito pelo portão 2 do Zoológico.

Na exposição é possível visualizar um recorte da Mata Atlântica habitada por dinossauros robotizados em tamanho real, com até 8 metros de altura e 25 metros de comprimento. Os recursos tecnológicos da mostra também permitem que os visitantes escutem a respiração e grunhidos desses animais pré-históricos.

O transporte pelo serviço Orca Zoo é realizado por três micro-ônibus com pintura temática e capacidade para levar 20 pessoas por viagem. A linha faz o trajeto em sete minutos e circula de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h.

Os visitantes devem adquirir os ingressos para embarcar no Orca Zoo na bilheteria instalada na Plataforma A do Terminal Jabaquara, em conjunto com o ingresso único “voucher”, do Zoológico de São Paulo. O posto funciona de segunda-feira a domingo, das 8h30 às 15h, e o pagamento pode ser realizado em dinheiro, cartão de débito ou de crédito. A entrada e o transporte para crianças de até três anos e pessoas com deficiência são gratuitos.

É possível também comprar na bilheteria do Terminal Jabaquara o “pacote” que inclui a passagem de ida e volta pela Ponte Orca Zoo mais o ingresso para o parque e outras atrações da Fundação, como o Zoo Safári. Informações adicionais podem ser obtidas no site www.zoologico.com.br.

O Parque Zoológico de São Paulo recebe anualmente cerca de 1,5 milhão de visitantes que têm a oportunidade de conhecer mais de 3 mil animais, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados.

Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) é controlada pelo Governo de São Paulo.