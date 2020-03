Tradicional Casa de Carnes faz parcelamento para compras e oferece também grelhados

Com a pandemia do coronavirus, em todo o planeta as pessoas estão se recolhendo em casa. Sair, só para fazer compras essenciais para o dia a dia, como mantimentos e medicamentos.

Ciente da gravidade da situação e com o objetivo de facilitar a vida da clientela, a tradicional casa de carnes Ceci Grelhados está fazendo atendimento presencial ou por telefone e separando as encomendas para que os próprios clientes retirem. Quem preferir, pode fazer o pedido por aplicativos de entrega como Rappi e Ifood.

Para as carnes in natura, a iniciativa da Ceci Grelhados é de parcelar também o pagamento para compras com valor acima de R$ 200 em até cinco vezes. “Os clientes estão encomendando várias peças, para poder retirar uma única vez ou receber em casa. Assim, já contam com peças para preparar pratos e lanches por vários dias”, comenta Valdir de Queiroz.

Tradicional no Planalto Paulista, a Ceci Grelhados tem para vender carnes cruas dos mais diferentes tipos: coxão mole, patinho, carne moída, filet mignon, miolo de alcatra, contra filé, picanha, frango e espetinhos diversos – tem até de pão de alho e queijo coalho.

Outra boa ideia para famílais que estão se preservando em casa é adquirir um dos kits para churrasco, com preços bem atraentes.

Consulte detalhes e faça sua reserva pelos telefones 2276-7901 ou 2275-8219.

Grelhados

A casa conta também com churrasqueira própria, onde são preparados espetinhos dos mais diferentes tipos e também carnes nos finais de semana, como picanha, fraldinha, galeto, cupim (super macio, no “bafo”), costela, linguiças…

“A Ceci Grelhados só trabalha com carnes de primeira linha, selecionadas e preparada sob rigorosas normas de higiene”, garante o experiente Queiroz. “Oferece produtos dos melhores frigoríficos do Brasil e sempre temos boas promoções”, completa.

A Ceci Grelhados fica na Avenida Afonso Mariano Fagundes, 1349 – Planalto Paulista, en frente à padaria Ceci. Mais informações pelos telefones: 2276-7901 e 2275-8219.