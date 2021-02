Trabalho em casa pede sofás, cadeiras e tapetes higienizados

O home office continua como forte tendência em 2021 – não só porque a pandemia se mantém com índices altos, mas também porque muitas empresas passaram a optar pelo sistema, por economia ou qualidade de vida aos funcionários.

Mas, quem trabalha em casa precisa de disciplina para conseguir separar o trabalho das tarefas domésticas. E, mais do que isso, manter o ambiente adequado, limpo, organizado.

Afastar ácaros, que causam alergias e podem agravar crises respiratórias, é fundamental, especialmente na pandemia. Assim, manter sofás, poltronas, cadeiras de escritório, cortinas, persianas, tapetes e carpetes limpos garantem bem-estar e saúde.

Na zona sul de São Paulo, a Eurolimpe tem longa experiência na higienização desses artigos, além de colchões.

Nessa quarentena, a empresa tem sido muito requisitada, porque as pessoas estão passando mais tempo em casa e, ao mesmo tempo, percebendo a importância de manter a higiene dos ambientes onde vivemos. E não só pelo risco de transmissão de vírus, mas também porque ácaros, bactérias e fungos podem causar várias outras doenças, reforçar quadros alérgicos etc.

“Temos tido muita procura por serviços durante a pandemia, afinal as pessoas estão passando mais tempo em casa e entendem a importância de manter o ambiente limpo”, conta Luís Marques.

“Retiramos e entregamos os tapetes, com total higiene e proteção aos clientes”, conta o profissional, explicando que a Eurolimpe ainda oferece a garantia de serviço feito com segurança, qualidade e no prazo acertado.

“A limpeza é feita com diferentes técnicas, sempre respeitando a particularidade de cada tipo de material e proporcionando uma ação bactericida, anti-mofo e anti-ácaros”, explica.

Impermeabilização

Outro serviço oferecido pela empresa é a impermeabilização de estofados – tanto novos, recém comprados, como aqueles que acabaram de passar pelo serviço de higienização. “Aconselhamos o processo de impermeabilização também para colchões, que vai evitar danos pelo derramamento de líquidos e trazer maior proteção à sujeira”, diz. Ele explica que o processo é totalmente seguro, não inflamável e tem garantia de um ano. “Para provar a eficácia do serviço, fazemos o teste na hora”, conta.

“O acúmulo de poeira e sujeira traz ácaros, a umidade e uso constante podem também gerar mofo ou fungos, até bactérias podem se acumular quando não há processos de limpeza constantes e completos”, diz o profissional. “Pessoas com alergias sofrem ainda mais, especialmente se houver animais em casa”, completa.

