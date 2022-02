Tour gastronômico mundial… sem sair da região

Na foto, Pojárskiye katlyétê, almôndegas russas do restaurante Barskiy Dom

Espalhados pelos 1521 km² da capital, existem mais de 9 mil restaurantes de 50 tipos de culinária diferentes. Essa diversidade garantiu à maior metrópole do país a sétima colocação como melhor destino gastronônmico do planeta, pelo site de turismo Trip Advisor.

Para se ter uma ideia, é a única cidade brasileira entre as 25 melhores do mundo e fica à frente de outras referências em gastronomia como Nova Iorque (EUA), Florença e Nápoles (Itália), Valência (Espanha) e Lisboa (Portugal).

Os seis primeiros destinos, que ficaram à frente de São Paulo na listagem do Trip Advisor são, pela ordem: Roma (Itállia), Londres (Inglaterra), Paris (França), Dubai (Emirados Árabes) e Barcelona (Espanha).

De acordo com o site, “a culinária e a arte de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, é tão multinacional quanto sua diversificada população”.

Local

A região de Vila Mariana, Saúde, Jabaquara, Moema, Campo Belo e Cursino representa bem essa diversidade. Assim como em outras regiões da capital, é possível fazer uma viagem gastronômica internacional sem ir muito longe.

Há, por aqui, restaurantes italianos, obviamente, retratando a forte imigração que marcou a capital na virada do século XIX para XX.

Também outros países europeus estão representados por restaurantes e bares locais, como Espanha, Portugal e até mesmo a rebuscada culinária francesa encontra lugar na cena regional.

Mas, não para por aí. Esses bairros da zona sul têm vários bares e restaurantes representantes de diferentes estados brasileiros – mineiros, capixabas, nordestinos, sem falar nas churrascarias de inspiração gaúcha. E a viagem continua pela culinária latino americana: mexicanos, peruanos, argentinos e uruguaios.

Lógico que os hambúrgueres de inspiração norte-americana encontram espaço em muitas lanchonetes, várias especializadas, aliás, e nas famosas redes de fast food também presentes na capital.

E que morador da capital hoje abre mão de curtir um cardápio de inspiração japonesa ou chinesa? São raros os que não curtem sushis, sashimis, yakissobas…

Tem mais? Claro que sim. A culinária árabe está tanto em lanchonetes quanto em restaurantes. Bairros próximos ainda contam com restaurantes de comida indiana, havaiana e até russa.

Agora, difícil um turista vir até a capital paulista e não reservar um dia que seja para conferir as nossas pizzas. Ou um bom self service em que vai descobrir as delícias do virado à paulista.