Torta de Santiago é destaque entre sobremesas do Chaplin

Cada pedaço é capaz de provocar sensações que vão além do sabor intenso, resgatar memórias, trazer conforto. A torta de Santiago, além disso, é linda e repleta de história. .

Feita a partir de farinha de amêndoas, não tem glúten nem lactose. Tradicional da Espanha, .mais especificamente vem da capital Galega, Santiago de Compostela, onde foi criada provavelmente ainda na Idade Média. É por isso que traz a cruz da Ordem de Santiago impressa na superfície, recoberta por açúcar bem fino polvilhado. O aroma também é incrível. Para quem não conhece, a cidade de Santiago de Compostela é um dos principais destinos de peregrinação religiosa do mundo e atrai fiéis desde o século IX.

A torta tem se tornado cada vez mais conhecida e é uma das atrações do Restaurante e Pizzaria Chaplin, que oferece a delícia no cardápio. Acompanhada de café, água com gás ou simplesmente para ser saboreada pedaço a pedaço, é uma das sobremesas mais pedidas da casa por garantir essa experiência única.

Mas, vale lembrar que o restaurante, um dos mais tradicionais da cidade, com mais de 60 anos de história e cardápio diversificado, com muitas opções em carnes, massas, pratos clássicos paulistas, porções, pizzas, tem também várias opções de doces que garantem um final de refeição

Além da famosa Torta de Santiago, há pudim, torta holandesa, torta de limão, tartufo e outros clássicos.

Mais do que isso, os clientes podem chamar à mesa pizzas doces. A pizza O Garoto, que tem esse nome, obviamente, em homenagem ao filme de Charles Chaplin, é recoberta de Nutella (creme italiano de cacau com avelãs) e morangos frescos picados. É servida em três tamanhos e pode vir acompanhada de sorvete. Outra muito pedida pela clientela é a de Banana Com Catupiry, em que a fruta vem caramelada e salpicada por canela.

E vale destacar que no Restaurante e Pizzaria Chaplin as pizzas são servidas inclusive no horário de almoço, durante a semana. .

O restaurante ainda tem pratos executivos para almoço na semana, entrega própria ou via iFood, e um calendário anual repleto de eventos especiais. Fica na Rua Luis Góis, 1231 – Vila Mariana.

Acesse as redes sociais clicando aqui.

Se preferir reservar mesa, entre em contato pelo telefone (11) 5079-9466.