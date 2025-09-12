Tipo de evento deve definir maquiagem intensa ou suave

Uma festa de formatura, uma reunião importante ou um baile de Halloween? São ocasiões completamente diferentes, com algo em comum: todas pedem uma maquiagem profissional e que indique adequação com o ambiente. “Nossa proposta principal é ouvir a cliente, suas expectativas e também orientar quanto ao resultado adequado para aquele momento”, explica Rose Inoki, que ao lado da sócia Michelle Ceródio comanda a Cut&Color, na região da Praça da Árvore. Profissionais com duas décadas de experiência em beleza, elas comandam o próprio salão de beleza há 10 anos.

“Penteados e maquiagem aqui são tão valorizados quanto os cortes, coloração e tratamento capilares” , completa Michelle, explicando que quando as clientes contratam esses serviços querem resultados que ressaltem seus pontos fortes, destaquem a beleza que cada uma tem.

Realmente, é preciso muita sensibilidade e também muita técnica para conseguir visuais que transmitam a mensagem que a cliente quer e o momento exige. “Há aquelas que preferem um olho bem marcante, boca num tom intenso, e a pele rosada indicando vivacidade. Outras querem todo um rosto bem natural, uniforme, com tons leves para apenas indicar cuidado mas sem ‘carregar’ o visual”, resume Rose.

Ela conta que a conversa prévia com as clientes é essencial. Saber mais sobre o evento, sobre a roupa que será usada, os gostos individuais, perceber como é a pele e as marcas de expressão de cada uma garante um trabalho mais apurado.

Outra característica única que leva muitas clientes à Cut&Color é o talento de Rose Inoki com pessoas de origem asiática – não só para maquiagem, mas também para corte, coloração e tratamentos capilares.

“Minha formação pela escola Soho trouxe aprimoramento de técnicas muito utilizadas pelas japonesas e outras mulheres de origem asiática”, diz ela. Das cores fantasia nos cabelos aos cortes e penteados que destacam o brilho, da maquiagem ideal para os olhos amendoados ao tom e textura de pele, há várias características de orientais que requerem tratamento específico.

Com a aproximação do fim de ano, festas de confraternização e eventos diversos, pensar em penteados, coloração, tratamentos, maquiagem e cortes pode trazer o impacto positivo que cada um está buscando para um novo momento de vida.

Reserve seu horário e converse sobre suas expectativas.

Serviço

Cut & Color Hair

Rua Caramuru, 431 -Praça da Árvore. Atendimento de segunda a sábado, das 10 às 18h. Agende seu horário pelo telefone: (11) 2640-3660 ou WhatsApp: (11) 95430-8195.