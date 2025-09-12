Sem categoria
Tipo de evento deve definir maquiagem intensa ou suave
Uma festa de formatura, uma reunião importante ou um baile de Halloween? São ocasiões completamente diferentes, com algo em comum: todas pedem uma maquiagem profissional e que indique adequação com o ambiente. “Nossa proposta principal é ouvir a cliente, suas expectativas e também orientar quanto ao resultado adequado para aquele momento”, explica Rose Inoki, que ao lado da sócia Michelle Ceródio comanda a Cut&Color, na região da Praça da Árvore. Profissionais com duas décadas de experiência em beleza, elas comandam o próprio salão de beleza há 10 anos.
“Penteados e maquiagem aqui são tão valorizados quanto os cortes, coloração e tratamento capilares” , completa Michelle, explicando que quando as clientes contratam esses serviços querem resultados que ressaltem seus pontos fortes, destaquem a beleza que cada uma tem.
Realmente, é preciso muita sensibilidade e também muita técnica para conseguir visuais que transmitam a mensagem que a cliente quer e o momento exige. “Há aquelas que preferem um olho bem marcante, boca num tom intenso, e a pele rosada indicando vivacidade. Outras querem todo um rosto bem natural, uniforme, com tons leves para apenas indicar cuidado mas sem ‘carregar’ o visual”, resume Rose.
Ela conta que a conversa prévia com as clientes é essencial. Saber mais sobre o evento, sobre a roupa que será usada, os gostos individuais, perceber como é a pele e as marcas de expressão de cada uma garante um trabalho mais apurado.
Outra característica única que leva muitas clientes à Cut&Color é o talento de Rose Inoki com pessoas de origem asiática – não só para maquiagem, mas também para corte, coloração e tratamentos capilares.
“Minha formação pela escola Soho trouxe aprimoramento de técnicas muito utilizadas pelas japonesas e outras mulheres de origem asiática”, diz ela. Das cores fantasia nos cabelos aos cortes e penteados que destacam o brilho, da maquiagem ideal para os olhos amendoados ao tom e textura de pele, há várias características de orientais que requerem tratamento específico.
Com a aproximação do fim de ano, festas de confraternização e eventos diversos, pensar em penteados, coloração, tratamentos, maquiagem e cortes pode trazer o impacto positivo que cada um está buscando para um novo momento de vida.
Reserve seu horário e converse sobre suas expectativas.
Serviço
Cut & Color Hair
Rua Caramuru, 431 -Praça da Árvore. Atendimento de segunda a sábado, das 10 às 18h. Agende seu horário pelo telefone: (11) 2640-3660 ou WhatsApp: (11) 95430-8195.