“Tina, o Musical” é destaque em Teatro no Itaim Bibi

Tina Turner, o Musical, espetáculo indicado a 12 Tony Awards, incluindo o de Melhor Musical, estreou em 26 de fevereiro no Teatro Santander, na Vila Olímpia. A produção segue em cartaz até 12 de julho, integrando a programação especial de 10 anos do teatro, no Complexo JK Iguatemi.

Antes de se tornar um dos maiores nomes da música mundial, Tina Turner foi Anna Mae Bullock — uma jovem mulher com uma voz incomum, muitos sonhos e um caminho nada fácil pela frente. O Musical narra essa trajetória eletrizante. Uma história de superação que passa pela música, mas vai além dela: fala de escolhas e altos e baixos de uma artista que rompeu barreiras de gênero, raça e idade para afirmar o que é possível — e o que é seu por direito.

Criado em Londres, o musical aclamado pela crítica teve sua estreia mundial em abril de 2018 e posteriormente quebrou todos os recordes de bilheteria no Aldwych Theatre, no West End de Londres. Desde seu lançamento, dez produções foram feitas em todo o mundo, além da Broadway, com turnês pela América do Norte, pelo Reino Unido e pela Irlanda, bem como produções na Alemanha, Austrália, Espanha e Holanda.

Trajetória

Criada no interior do Tennessee e exposta desde cedo à violência, abandono e racismo, Tina encontrou forças onde parecia não haver saída. Sua ascensão não veio da noite para o dia, nem do glamour: foi construída com suor, talento, coragem e uma fé inabalável de que merecia mais. Mais liberdade. Mais respeito. Mais poder.

Em sua transformação vitoriosa rumo ao estrelato global, Tina Turner não apenas rompeu padrões — ela redefiniu o que era possível. Ao longo da carreira, conquistou 12 prêmios Grammy.

Ao som de uma trilha poderosa com seus grandes clássicos — The Best, What’s Love Got To Do With It?, Private Dancer, River Deep, Mountain High — o espetáculo revela a vida e a reinvenção da Rainha do Rock.

Teatro Santander – Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi, Horários: Quartas, Quintas e Sextas: 20h.Sábados: 16h e 20h30. Domingos: Consultar horários no site oficial. Ingressos: Vendas online na Sympla Bileto.