Território Queer: Festival de cinema vai até 10/07 no CCSP

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta a segunda edição do Território Queer, que acontece desde 24 de Junho até 10 de Julho no Centro Cultural São Paulo. O festival traz 28 diferentes obras que se revezam em cartaz ao longo de três semanas e celebram o mês do orgulho LGBTQIAPN+. O projeto é uma parceria entre Spcine, Centro Cultural São Paulo, Instituto Cervantes e Festival Fire!!.

A segunda edição do Território Queer dá destaque a três épocas diferentes do cinema Queer: a primeira dedicada aos chamados Pride films, que na programação foi chamada de “Queer Love”; a segunda dedicada a um período importante do cinema Queer, os anos 80 e 90, que foi nomeada de “coisas que tirei do armário”, em referência ao termo “armário”, hoje ressignificado; e finalmente ao período pré-Stonewall, que virou “Orgulho é Revolução”.

Os curadores do Território Queer, Célio Franceschet e Carlos Pegoraro, ressaltam: “É uma mostra que elaboramos com carinho, ao lado da SPCINE, e já está na segunda edição. Este ano, a preocupação foi pensar em Pride Films de qualidade, ou seja, filmes LGBTQIAPN+ com finais felizes. E é impressionante olhar para os últimos anos e perceber que estes filmes existem e estão ficando cada vez mais numerosos. No entanto, é difícil falar do futuro sem olhar para o passado, e pensamos também em uma seleção de filmes dos anos 70, 80 e 90, mesmo que isso represente tocar em feridas e problemáticas superadas pela comunidade, mas exatamente porque a perspectiva é o crescimento, precisamos deste contraste, e dessa observação do passado, afetivo, mas superado.”

Confira a ficha técnica das obras e mais informações no site do CCSP.

A programação completa da mostra, com datas e horários, está em tinyurl.com/4kbucjuh

Serviço:

Atração: Território Queer – até 10 de Julho. Local: Sala Circuito Spcine – Lima Barreto no Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso.

Ingresso: Grátis – Retirada de ingressos na bilheteria física do CCSP, 1h antes da sessão

Classificação: 18 anos