Terminal Jabaquara recebe ações do Outubro Rosa

Nessa sexta (9), o Programa Bem Querer Mulher (BQM) estará no Terminal Jabaquara, das 10h às 13h, conversando com as passageiras sobre a importância do cuidado com a saúde física e mental. Além de falar do câncer de mama, a conversa vai abordar outros assuntos, como o combate à violência contra a mulher e a maneira de proceder em situações como essa. Também serão realizados 200 testes de glicemia no local.