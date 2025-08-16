Terminal Jabaquara contará com posto de vacinação contra sarampo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza ações de intensificação da vacinação contra o sarampo a partir da próxima segunda-feira (11) em 27 terminais de ônibus e rodoviários e estações do Metrô e da CPTM.

A vacinação é a medida mais eficaz de prevenção, de controle e de eliminação do sarampo, uma doença grave, em especial na infância, sendo ocasionada por um vírus de alta transmissibilidade. Ou seja, um caso positivo pode ser transmitido para até 12 a 18 pessoas suscetíveis.

A vacina contra o sarampo será oferecida durante o mês de agosto em locais de grande circulação de pessoas, para o público de bebês de 6 meses até adultos de 59 anos. Essa intensificação tem o objetivo de proteger a população contra o sarampo, através da atualização da situação vacinal, conforme o calendário vigente.

O calendário de rotina das crianças inclui o imunizante contra o sarampo para bebês, que devem receber duas doses do imunizante, aos 12 e 15 meses. Desde, 17 de junho, a capital disponibiliza a vacina para crianças de 6 meses a menores de 1 ano. A introdução da chamada “dose zero” (D0) é uma medida preventiva estratégica, que não substitui as doses que devem ser aplicadas aos 12 e 15 meses de idade.

Devido à alta circulação do vírus em países no exterior, incluindo vizinhos do Brasil, a medida busca prevenir a reintrodução do sarampo na cidade de São Paulo em consonância com as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Onde se vacinar:

Rodoviária do Jabaquara, de 11 a 29/08 (seg a sex), das 10h às 16h

Terminal Sacomã 18, 21, 25 e 28/08, das 8h às 16h

Terminal de Ônibus Parelheiros, 25/08, das 08h às 13h

Terminal de Ônibus Parelheiros 15, 21, 27 e 29/08, das 13h às 18h

Terminal Varginha, 18, 20, 26 e 28/08, das 13h às 16h

Terminal Capelinha, até 15/08, das 10h às 16h

Terminal Grajaú, 18, 25, 26 e 27/08, das 8h às 18h

Terminal Campo Limpo, de 25 a 29/08, das 10h às 16h

Aeroporto de Congonhas, de até 29/08 (seg a sex), das 9h às 16h

Terminal de Ônibus de Santo Amaro, até 29/08 (seg a sex), das 9h às 16h

Terminal Rodoviário da Barra Funda, segunda a sexta, das 9h às 18h

Terminal Parque Dom Pedro II, dias 21/08 e 28/08, das 9h às 17h

Estação do Monotrilho Vila Prudente, de 26 a 29/08, das 9h às 16h

Estação Trem CPTM de Perus, 15/08, das 9h às 16h

Estação Trem CPTM Vila Aurora, 15/09, das 9h às 16h

Terminal Rodoviário Tietê, de 11 a 29/08 (seg a sex), das 9h às 16h

Terminal Cachoeirinha, daté 22/08 (seg a sex), das 9h às 16h

Estação Trem CPTM BRAS, de 11 a 29/08 (seg a sex), das 9h às 15h

Estação CPTM – Comendador Ermelino, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29/08, das 9h às 19h

Estação CPTM – Guaianases, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29/08, das 9h às 19h

Estação CPTM – Itaim Paulista, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29/08, das 9h às 19h

Estação CPTM – São Miguel Paulista, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29/08, das 9h às 19h

Estação CPTM – Jardim Romano, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29/08, das 9h às 19h

Metrô Itaquera, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29/08, das 9h às 19h

Metrô São Mateus, 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29/08, 9h às 19h

Terminal de Ônibus Cidade Tiradentes, 19, 21, 26 E 28/08, das 9h às 19h

A vacinação está nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, de segunda a sexta, e, aos sábados nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBS Integradas, das 7h às 19h,. Confira endereços no Busca Saúde.