Terminais têm vacina contra gripe

A

Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Programa Municipal de Imunizações (PMI), da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA), em parceria com a CPTM, Metrô, SPTrans, Shopping e Terminal Rodoviário iniciou nesta segunda (9), a imunização contra o vírus Influenza nas estações e terminais de ônibus municipais, além de outros locais de grande circulação. O intuito da ação é imunizar a população que ainda não se vacinou neste ano contra a gripe e que ainda não compareceu as Unidades Básicas de Saúde. Desde o início da vacinação contra a gripe, em março, mais de 2 milhões de pessoas já foram vacinadas, cerca de 40% do público prioritário.

Foram instalados postos fixos em estações e terminais, e estes funcionarão de segunda à sexta, exceto aos finais de semana e feriados. Para se vacinar, basta o cidadão estar munido de um documento de identificação e, preferencialmente, com a caderneta de vacinação. Desde 19 de maio, a vacina contra a influenza está aberta ao público geral a partir dos 06 meses de idade.

A ação ocorrerá durante o mês de junho, ao todo, serão 02 estações do metrô (Pinheiros e Vila Prudente), 07 estações da CPTM (Corinthians-Itaquera, Engenheiro Goulart, Itaim Paulista, Luz, Perus, Pirituba e São Miguel) e outros 12 terminais de ônibus (Cachoeirinha, Capelinha, Cidade Tiradentes, Dom Pedro II, Grajaú, Jardim Ângela, João Dias, Parelheiros, Sacomã, Varginha, Santo Amaro e Terminal Rodoviário Do Tietê), além do Shopping Butantã.

A campanha

Em 2025, a campanha de imunização contra a gripe teve início no dia 28 de março, contemplando as pessoas acima de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas. Além de povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores de saúde e da educação; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo; trabalhadores portuários; trabalhadores dos correios, a população e os funcionários do sistema prisional.

A imunização acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segundaa sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados, nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, no mesmo horário.

A vacina é segura e não causa gripe.

Prevenção

O contágio da gripe ocorre por meio das secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar.

O vírus também é transmitido da forma indireta, pelas mãos que podem levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz, após contato com superfícies recém contaminadas por secreções respiratórias. Medidas simples como lavagem frequente das mãos, uso de máscaras, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e manter os ambientes arejados, também ajudam na prevenção da gripe. As unidades de saúde da rede municipal realizam o atendimento a sintomáticos respiratórios.

A população pode encontrar a unidade mais próxima, tanto para vacinação quanto para atendimento, por meio da plataforma Busca Saúde: https://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br.