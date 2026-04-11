Terapia on-line do Iamspe registra mais de meio milhão de atendimentos

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São Paulo registrou mais de meio milhão de agendamentos para terapia on-line em 2025. Desde o início das atividades, em julho, até dezembro do ano passado, foram marcados 551.679 mil atendimentos. Entre as principais queixas estão ansiedade, desmotivação e depressão. Os casos graves são direcionados a psiquiatras, mas podem também ser encaminhados ao serviço de emergência. Podem se consultar servidores e beneficiários do Iamspe a partir dos 14 anos.

Nos primeiros seis meses do serviço, o interesse por agendamento se manteve intenso entre os usuários do convênio. Para tratar as questões mais comuns, os beneficiários podem realizar quatro consultas por mês com psicólogo. A quantidade de encontros pode ser aumentada caso haja necessidade. Ficam de retaguarda para casos graves os médicos psiquiatras, que realizaram 4.643 agendamentos no mesmo período.

A psicóloga técnica de referência do serviço, Aislaine Araujo de Souza, explica que os pacientes chegam abertos ao serviço e comprometidos a realizá-lo adequadamente. “Eles [os pacientes] se sentem mais à vontade por conversarem com o profissional no conforto de casa, além de se sentir ainda mais resguardados quanto ao sigilo por ser um atendimento remoto e o psicólogo estar geograficamente distante”, comenta.

O Serviço de telessaúde mental do Iamspe faz parte do projeto do Instituto de aumentar o suporte aos beneficiários do convênio e agilizar o acesso e o tratamento relacionados ao bem-estar emocional dos servidores de São Paulo. A assistência é completamente on-line e o primeiro contato é feito pelo WhatsApp, no número: (11) 96630-3322.

Segundo o chefe do serviço de psiquiatria do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), Michel Haddad, o teleatendimento de saúde mental do Iamspe é um modelo que alia tecnologia, humanização e responsabilidade social, aproximando o cuidado das pessoas e fortalecendo o papel do Instituto como referência.

“Ao investir em telessaúde mental, o Iamspe reafirma que cuidar da saúde dos servidores vai além do tratamento de doenças, é garantir acesso, acolhimento e continuidade do cuidado, em qualquer lugar. A iniciativa traduz o compromisso com uma gestão pública que enxerga a saúde mental como parte essencial da qualidade de vida e do desempenho profissional”, afirma Michel Haddad.

A assistência conta com atendimento para dúvidas relacionadas a retorno, medicação e orientações em caso de crise 24h por dia, pelo WhatsApp. Em caso de risco de vida, o paciente deve ser dirigido ao Pronto Atendimento do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), em São Paulo, ou à instituição de saúde mais próxima.

O Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE/IAMSPE) fica na Rua Pedro de Toledo, 1800, Vila Clementino, São Paulo – SP, próximo ao metrô AACD-Servidor.