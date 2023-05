Temporada gourmet na Vila Clementino tem restaurantes, cafeterias e fast food

Ponto de entretenimento, comercial e gastronômico na Zona Sul, o Shopping Santa Cruz promove neste mês de maio mais uma edição da Temporada Gourmet. Entre os dias 19 e 30, o empreendimento vai proporcionar experiências gastronômicas aos clientes, com opções de restaurantes, fast foods, cafeterias e docerias para agradar a todos os paladares. Serão 22 estabelecimentos participantes com menu especial e preços fixos que tem valor máximo de R$54,90.

“Estamos em uma localização privilegiada, além de recebermos um alto fluxo de passantes, que buscam por diversas experiências. Com a Temporada Gourmet proporcionamos valores atrativos para que todos possam conhecer e experimentar os nossos restaurantes”, explica Larissa Fernandes, Gerente de Marketing do Shopping Santa Cruz.

A Temporada Gourmet estará presente em três segmentos de gastronomia do shopping com preços variados, são eles: Restaurantes com serviço (entrada + prato principal + sobremesa) por R$54,90; Restaurantes localizados na Praça de Alimentação e Fast Food por R$29,90; e Cafeterias e sobremesas (que incluem doces, sorvetes, café etc.) por R$12,90.

Entre as mais de 20 operações participantes estão McDonald’s, Achapa, Biscoitê, Katon, Outback, Pizza Hut, entre outros. Entre os combos estão:

· Katon – Entrada: Salada Caesar – Alface e Cenoura, Prato principal: Missô Lámen chibi, Sobremesa: Bao de morango – R$54,90

· Pizza Hut – Combo individual (Pepperoni, marguerita ou frango c/ requeijão) + Refrigerante 400 ml – R$29,90

· Biscoitê – Café expresso pequeno + Pão de queijo tradicional – R$12,90

Para aproveitar os benefícios o cliente precisa solicitar nos restaurantes a opção de prato promocional da Temporada Gourmet.

Serviço

Data: de 19 a 30 de maio

Local: Shopping Santa Cruz – R. Domingos de Morais, 2564 – Vila Mariana