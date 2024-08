Temperaturas altas ou baixas, siga o roteiro de bons sorvetes na região

Durante o dia, o termômetros podem marcar mais de 30 graus. E à noite, as temperaturas despencam para 15, muitas vezes com sensação térmica ainda menor. Pois muita gente fã de sorvetes acredita que não tem tempo ruim quando se trata de curtir picolés, massas cremosas, taças caprichadas… Nesse vai e vem do clima, que tal conhecer algumas boas sorveterias na região de Vila Mariana?

Gelato

Procura cremosidade dos famosos sorvetes italianos e sabores adequados para os dias mais frios ou mais quentes? Vá conhecer as 80 variedades de gelatos da Damp Sorvetes (foto).

A marca alega que a diferença não está apenas pelos sabores e ingredientes premium e inusitados, mas também nas diferentes técnicas e temperaturas de produção e armazenamento que cada insumo exige para alcançar a qualidade que faz da marca uma das mais reconhecidas da cidade, com filas no balcão, além dos entregadores na porta que chegam de todos os cantos da cidade.

A extensa carta conta com sabores populares e best sellers como Flocos, Ameixa e Passas ao rum (leite e passas embebidas em rum africano), até receitas exclusivas como o Floresta selvagem (leite, chocolate forte 70% cacau, amarena e cerejas ácidas da Bolonha), Gorgonzola com nozes (leite, queijo tipo gorgonzola e nozes argentinas) e Figo (leite com figo Ramin em passas).

A loja matriz da Damp Sorvetes fica na R. Lino Coutinho, 983 – Ipiranga, e funciona de terça a domingo, das 10h às 19h.

Picolés

A Frutos do Cerrado é conhecida por valorizar frutas típicas e exóticas do país em sorvetes no palito ou potes. Mas, o bom e velho picolé é o destaque da marca. Tradicionais como limão, uva e morango dividem espaço na geladeira com café, amora, araticum, cajamanga, graviola… Tem lojas na Rua Áurea, 351 e na Rua Luís Góis 1559 – telefone 5084-8014 ou WhatsApp 11 98222-6700.

Casquinha

Outra opção legal de sorvetes artesanais e criativos é a Wallnuts, que tem loja na Vila Mariana e na Vila Clementino. Tem caramelo com sal, cardamomo com café, sorvete de mel, sorvete de banana caramelizada com bourbon, sorbet de pink lemonade, maracujá com gengibre… Os sorvetes tem base de leite e os sorbets podem ter base chocolate belga ou de frutas, ou seja, há opções veganas na casa.

Nos dias mais frios, que tal calda de chocolate quente e farofinha pra acompanhar?

Tem uma unidade na Rua Morgado de Mateus, 195B- telefone 5082-1824. e outra na Rua Luís Góis, 1607 – telefone 3805-3363.

Sorvete na Chapa

A Tropicana, na Vila Mariana, serve sorvete na chapa, feitos na hora Como ingredientes, frutas e uma base láctea sem gordura hidrogenada ou produtos químicos.

Que tal descobrir o sorvete de café-arábica orgânico? Ou o de leite com brigadeiro de panela? Tem ainda o de de iogurte de kefir com tapioca, coco e frutas vermelhas e várias outras opções.

Fica na Rua Estela, 275. Abre das 11h às 19h de segunda a sexta. Sábados abre meio dia e domingo às 13h.