Telecentros já têm aulas presenciais

Foto: Lucas Lacerda

Desde segunda, 26, 70 das 130 unidades dos Telecentros já estão abertas ao público. A reabertura do serviço vem sendo feita de forma gradual desde o dia 5 de julho, quando as primeiras 5 unidades foram reabertas. Esta semana, mais 25 unidades voltaram a funcionar. “A essência do nosso trabalho é a inclusão digital, que é uma ferramenta fundamental para a inclusão social. Reabrir os telecentros é muito importante, pois eles oferecem acesso qualificado à internet, permitindo que as pessoas possam resolver as mais diversas questões”, afirmou o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós, em visita ao Telecentro Instituto Jô Clemente, na Vila Clementino, zona sul da cidade, reaberto na última semana.

A superintendente do Instituto Jô Clemente, Daniela Mendes, falou sobre a importância do Telecentro para a comunidade. “Nós atendemos crianças e jovens com deficiência intelectual e a inclusão social, digital e profissional promovida pelo Telecentro é fundamental para que eles conquistem autonomia e possam elaborar seus projetos de vida”. Daniela lembrou que o Telecentro Instituto Jô Clemente atende também as famílias das pessoas com deficiência intelectual e a comunidade do entorno.

Fechados desde março por conta da pandemia, os Telecentros que forem sendo reabertos gradativamente funcionarão inicialmente com 35% da capacidade e respeitando todas as regras sanitárias do combate à Covid 19. Por enquanto, os Telecentros vão funcionar das 10h às 14h e somente com agendamento prévio, que pode ser feito pelo 156 (telefone, site ou app). Para mais informações sobre os serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia basta procurar os serviços do 156 ou acessar www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao.

Veja os endereços de alguns telecentros já em atendimento presencial. Tire dúvidas sobre horários e requisitos pelos telefones indicados.

Cantinho Feliz: Rua Mauro, 807 – Plan. Paulista – 5585-3339

Telecentro EFORT 10h às 14h (sáb não funciona) – Rua Cubatão 971 – Vila Mariana, 5549-6313

Jô Clemente (Antiga APAE): Rua Loefgreen, 2109, Vila Clementino, 5081-6230

Telecentro Vila Carioca 10h às 14h (sáb das 09h às 13h) Avenida Carioca, 85 – Vila Carioca – F: 2068-3273

Telecentro Batuquedum 10h às 14h (sáb das 09h às 13h) Rua Henri Laube, 58 B – Pq Independência -5831-0300

UNIBES: Rua Cristina Tomás n° 160 – Bom Retiro – f: 3221-7429

Bezerra de Menezes: Av. Prefeito Fábio Prado, n° 15 – Vila Mariana – f: 5084-0354

Unas Mina – Rua da Mina, 38 – Cidade Nova Heliópolis – 2274-5978

Acessa Unas Lagoa- Rua Flor do Pinhal, 02 – Heliópolis – 2219-2821

CEU Campo Limpo- Avenida Carlos Lacerda, 678 – Vila Pirajussara, (11) 5843-4835

CEU Meninos – Rua Barbinos, 111 – São João Climaco (11) 2945-2507

CEU Parelheiros- Rua José Pedro de Borba, 20 – Jd Novo Parelheiros, (11) 5926-6930

CEU Guarapiranga Estrada da Baronesa, 1120 – Parque Bologne, (11) 3397-9577

CEU Casa Blanca Rua João Damasceno, 85 – Jardim Paulista, (11) 5519-5243

CEU Cidade Dutra – Avenida Interlagos, 7350 – Cidade Dutra, (11) 5668-1919

Telecentro AEB 10h às 14h (sáb das 09h às 13h) Rua Luiz de Oliveira, 140 – Capão Redondo – 5824-2949

Telecentro Jardim Autódromo 10h às 14h (sáb das 09h às 13h) Rua Nossa Senhora Aparecida, 01 – Interlagos – 5669-1065

Telecentro Sobei 10h às 14h (sáb não funciona) Avenida Montanaro Borba, 477 – Cidade Dutra – 5667-6272

Clube Escola Lourenço Cabrera – Acezos- Avenida Lourenço Cabrera, 504 – Cidade Dutra – 5662-7769

Acessa Turma da Touca- Rua Marcos Canaveses, 1000 Jardim Mitsutani – Campo Limpo -5821-9869

Telecentro Bom Jesus 10h às 14h (sáb das 09h às 13h) Travessa Maestro Massaino, S/N (altura do nº 3600 da Estrada do M’Boi Mirim) – Jardim Angela – 5831-1746