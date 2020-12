Teatro Paulo Eiró reabre após reforma

Um dos espaços culturais mais queridos de Santo Amaro, o Teatro Paulo Eiró reabre suas portas nessa sexta-feira, dia 4, com programação especial que une música erudita, samba e artes cênicas. O investimento total da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, na reforma foi de mais de R﹩ 90 mil reais, contemplando a parte elétrica e a cabine primária.

O “Festival – Paideia na Primavera da Infância e Juventude” abre a programação, com uma série de intervenções realizadas pela Cia. Paideia de Teatro, com vários artistas de linguagens distintas para marcar tanto a abertura quanto o fechamento da programação do evento desenvolvido pela Secretaria de Cultura, tendo essa companhia como importante parceira, que é o Primavera da Infância e Juventude.

Na sequência, a tradicional OFISA, Orquestra Filarmônica de Santo Amaro, realiza um concerto com repertório eclético. Concerto de abertura da Primavera da Infância e Juventude, convida o público a uma introspecção ao teatro, da praça ao palco, através de repertorio variado nos diferentes timbres dos seus naipes.

Em seguida, acontece o espetáculo “Afinação I”, dirigido, escrito e estrelado por Georgette Fadel. Por fim, “Uma homenagem ao Samba… da Vela” traz cenas do espetáculo “Uma homenagem aos 20 anos do Samba da Vela” com a Cia. Paideia.

A classificação é Livre. O evento é presencial, com retirada de ingressos 1 hora antes, com redução de plateia e transmissão pelo Facebook @teatropauloeirosp.

O Teatro fica na Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro.