Teatro na zona sul tem programação diversificada

O Teatro João Caetano, na Vila Mariana, continua em obras. Mas, quem quer curtir bons espetáculos em um espaço municipal, com i gressos gratuitos ou preços simbólicos, pode procurara aprogramação do Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, também na zona Sul. Tem opção para diferesntes gostos e faixas etárias. .

Circo – até 09/02m sexta e sábado, às 21h e domingo, às 19h. Acima de 14 anos – Grátis

Uma trupe de palhaçaria viaja no tempo/espaço remendando histórias do passado em busca da herança de Benjamim. Encontram uma velha lona de circo, onde existe um morador desmemoriado que não lembra sobre a sua história, muito menos a de Benjamim. Com samba, músicas do congado mineiro, folias de reis, mágicas, números cômicos, teatro de revista, radio novela e melodrama, a trupe embarca nas memórias do circo-teatro brasileiro para combater o surto de desmemória aguda.

O Samba da Pauliceia e Sua Gente – Teatro adulto – 13 a 16/02 – Quinta a sábado, às, 21h e domingo, às 19h. Grátis. A partir de 12 anos.

Os moradores da Vila Primavera, uma comunidade fictícia do samba paulistano, estão prestes a serem despejados para darem lugar ao “progresso da cidade”. Durante os momentos finais, eles resolvem fazer uma despedida regada a muito samba. Para isso, buscam Madrinha, a líder comunitária e mais antiga moradora da Vila Primavera e a partir das memórias dela, fazem um percurso pela história do samba de São Paulo e das transformações urbanas na cidade, reflexo de diversos despejos impostos ao povo.

Principiar – Dança – 21 e 23/02- Sexta e sábado 21h e domingo 19h. Livre. Grátis.

Um início, tudo novo, um começo, mistério. Sensações de descoberta na expectativa de sentir a vida. Sincronia. O movimento toca o pensamento. É preciso seguir em frente. Não é preciso ter medo. Principiar trata da coragem de sermos os autores de nossas vidas.

O Teatro Paulo Eiró (TPE) fica na Av Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro. Acompanhe também pelo Instagram: @teatropauloeiro.