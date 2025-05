Teatro na zona sul tem espetáculos infantil e adulto, orquestra e dança

O Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, está com uma programação diversificada que inclui teatro adulto, infantil, apresentação de orquestra… Tudo grátis. Confira as datas e escolha a melhor opção.

Só até dia 11/05

Termina no domingo a temporada de “Ana Marginal – Um Navio Ancorado no Espaço”, de teatro adulto. Sexta e sábado as apresentações acontecem às 21h e no domingo às 19h, com classificação etária de 12 anos.

O espetáculo é um metateatro que transita pela obra e vida da poeta Ana Cristina César, ícone da poesia marginal da década de 1970 a partir do conflito de três atrizes envoltas pela complexidade e identificação das angústias de suas personagens, que representam diferentes facetas da poeta: a Ana, a Cristina e a César.

Dança

De 16 a 18/05, a atração é o espetáculo de dança Elo – Sexta e sábado 21h e domingo 19h, com classificação livre.

O espetáculo de dança é inspirado nas conexões do forró, que narra as diferentes realidades ao longo de sua trajetória. Apresentado pela Tangará Companhia de Dança, esse espetáculo explora as raízes do forró e suas conexões com outras manifestações culturais brasileiras. Leva o público a uma jornada migratória e imaginária pela história da arte brasileira, evidenciando a fusão entre dança e música, o tradicional e o moderno, e o popular e o erudito.

Plínio Marcos

Outra boa pedida é o espetáculo de teatro adulto “Eu Fiz por Merecer – O Tempo e o Verbo de Plínio Marcos”, dias 21 e 22/05 (quarta e quinta), 21h, com classificação de 14 anos

Este espetáculo montado em 2024 teve como principal objetivo lembrar o 25° ano da morte de Plínio Marcos, autor que continua interessando e apaixonando as gerações atuais pela coerência de sua vida e do seu discurso.

Orquestra

Na temporada 2025 da Orquestra Filarmônica Santo Amaro – Ofisa, a apresentação acontece no último domingo do mês, dia 25, com classificação livre. Ingresso online pela bilheteriaexpress ou 1h antes na bilheteria

A Ofisa apresenta um concerto diversificado com música clássica e popular, trazendo surpresas e novos arranjos em cada recital. A temporada 2025 é uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Regência e direção artística de Silvia Luisada.

Teatro adulto

Outra atração com classificação para maiores de 14 anos é eXílio, de 30/05 a 15/06 com apresentações quinta, sexta e sábado 20h30 e domingo 19h

Atualmente, mais de 110 milhões de pessoas no mundo, segundo dados oficiais, foram obrigadas a se deslocar por causa de guerras, violações de direitos humanos, condições climáticas e perseguições de todo tipo (políticas, religiosas, étnicas, por orientação sexual). Elas estão sujeitas a violências anti-imigração, como estupro, discriminação, humilhação. Muitas perderam suas vidas. A experiência do exílio também pode ser vivida dentro do próprio país, como no caso das ditaduras e nos processos de desumanização. eXílio é um trabalho teatral que parte desta atualidade brutal, mas também da perspectiva de que as fronteiras são criações históricas, portanto, podem ser alteradas e suprimidas.

Para crianças

O espetáculo infantil A Guarnição Maluca dos Bombeiros é opção nos dias 17/05 (Sábado) a 18/05 (Domingo), 16h. Nele, um menino que não gosta de estudar e só fica no celular quer se tornar grande e ser orgulho para sua mãe. Ele é matriculado na Guarnição Maluca dos Bombeiros. O que será que vai acontecer? Os resgates serão direcionados ao público com o intuito de valorizar, ilustrar e ajudar a salvar vidas, através das atuações e dos atendimentos de primeiros socorros e prevenção de acidentes em cada tipo de emergência da vida real, simuladas de forma lúdica e bem divertida.

O Teatro Paulo Eiró fica na Rua Adolfo Pinheiro, 765, em Santo Amaro.