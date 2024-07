Teatro jovem em Santo Amaro

O Sesc Santo Amaro apresenta a mostra Somos Tão Jovens, entre 27 de junho e 4 de agosto de 2024. Serão apresentados cinco espetáculos que, em comum, trazem jovens como protagonistas e/ou abordam temas sobre a juventude.

A mostra já começou mas ainda há novos espetáculos previstos; O vão entre o trem e a plataforma, com a Cia dos Solilóquios (12 a 14/7 e 19 a 21/7); Coisas que você pode dizer em voz alta, com DeSúbito Cia. (25 a 28/7); e Os números e a vida, do Coletivo Comum (1º a 4/8).

O projeto “Somos Tão Jovens” de 2024 reúne companhias que criam espetáculos para jovens. Caso da Cia Solilóquios, que desde a sua criação em 2019 direciona sua pesquisa a esse público, do Grupo Teatral Saga, que vem produzindo espetáculos desde 2004 e da DeSúbito Cia, que nasceu em 2014 do encontro de artistas egressos da EAD – Escola de Arte Dramática ECA-USP. Já o Coletivo Comum se aventura pela primeira vez nesta seara, em quase trinta anos de fundação do grupo. E o espetáculo Imensidão íntima das coisas é o resultado do encontro de artistas de vários núcleos que se reuniram com essa proposta.

Entre as questões abordadas estão o desmonte da Educação no país; o funcionamento e mudanças do corpo; as preocupações com o futuro; as descobertas amorosas; questões de gênero; inquietações existenciais; a utilização de tecnologias digitais e a rebeldia social, entre outros assuntos. Além desses aspectos temáticos, questões de encenação, de dramaturgia e do próprio fazer teatral são tratadas de maneiras diversas, apontando para a singularidade de estéticas e procedimentos de cada grupo.

Somos Tão Jovens

de 27 de junho a 4 de agosto de 2024

Sesc Santo Amaro – Espaço das Artes (1º andar)

R. Amador Bueno, 505

Ingressos: R$ 12 (credencial plena), R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira). Estão disponíveis no aplicativo Credencial Sesc SP ou no site www.centralrelacionamento.sescsp.org.br a partir de nas bilheterias das unidades.

O Sesc Santo Amaro fica na Rua Amador Bueno,505, Santo Amaro,. Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 21h30 | Sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.