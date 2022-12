Teatro João Caetano completa 70 anos

Dia 25 de dezembro, o Teatro Municipal João Caetano, na Vila Clementino, completa 70 anos! E vai ganhar de presente uma reforma com total de investimentos em torno de 7 milhões. O ruim dessa história é que o espaço cultural ficará fechado por todo o ano de 2023, mas a promessa da Prefeitura é de que voltará modernizado e mais apto a receber público.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, a reforma geral vai ampliar acessibilidade, que por enquanto é considerada “parcial”. Haverá ainda melhorias na segurança contra incêndio, conservação, restauro, readequação do espaço para a plateia e eletrificação das instalações/varas cênicas.

O valor exato a ser investido na obra é de R$ 6.999.512,52 com previsão de finalização de 15 meses, ou seja, e o intuito é retomar suas atividades e programação no início de 2024.

O João Caetano chegou a passar por outra reforma em 2000, com troca de estofamento e outros detalhes, mas já demanda nova modernização.

História

Inaugurado em 25 de dezembro de 1952, o João Caetano contava, na época, com espetáculos frequentes dos alunos da célebre Escola de Arte Dramática (EAD), atividades promovidas pelas escolas da região e também por cultos religiosos, que chegavam a utilizar seu palco como altar.

O nome do teatro homenageia João Caetano (1808 – 1863), que foi um importante ator e encenador brasileiro, fundador da primeira companhia de atores nacionais. Seu nome é consagrado no teatro brasileiro, razão pelo qual João Caetano é nome de várias casas culturais em todo país – inclusive do mais famoso teatro do país, na capital fluminense, o Rio de Janeiro.

Arquitetura

Projetado pelo Arquiteto Roberto Tibau, segue o mesmo modelo aplicado ao Teatro Arthur Azevedo e o Teatro Paulo Eiró, com colunas externas bem características desses outros teatros paulistanos.

Outro destaque do prédio está no saguão principal, onde foi instalado o painel do artista plástico Clóvis Graciano, que em sua carreira contribuiu com a construção de cenários e figurinos para espetáculos de teatro e dança.

O teatro possui 438 lugares, sendo 400 na plateia inferior e outros 38 na superior. A área do palco se estende por 96 metros quadrados e conta com um fosso de orquestra de 50 metros quadrados.

Teatro João Caetano tem um piano de 1/2 cauda Kawai; 26 cadeiras de plástico tipo concha, cor preta, 14 estantes para partitura. Conta co sala de ensaio e ar condicionado.

Fica na rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino, próximo à Estação Hospital São Paulo (linha lilás do metrô) e também não muito distante da estação Santa Cruz (linha azul).

Em 2022, como todo circuito pertencente à Prefeitura, registrou crescimento de público por conta das atividades e agenda cultural pós pandemia de Covid 19.