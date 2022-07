Teatro de bonecos: atração no CCSP

A Cia. Articularte de Teatro de Bonecos estreia seu novo espetáculo Farol de Cores (Anita e Di), a partir da magia do Teatro de Sombras, encenando artes das infâncias, com desenhos, pinturas e jogos de Anita e Di, que serão futuros modernistas.

O espetáculo é encenado com uma novidade delicada de animação, através de bonecos construídos em formato de linha única, com as magias do teatro de sombras. A trama apresenta uma personagem divertida, com muitas ideias inventivas entre desenhos e pinturas. A menina Anita e seu amigo vizinho Di, adoram construir brincadeiras insólitas, transformando objetos e utensílios em esconderijos improváveis. A construção da torre de um novo farol em seu vilarejo costeiro aguça e desperta ainda mais a criatividade das duas crianças. Com seu magnetismo, o farol também acaba revelando seres encantados do mar, trazendo ainda mais aventuras surpreendentes para Anita e Di. Assim eles pintam e bordam diante de um farol que será encantado de cores.

O novo trabalho faz parte das comemorações do centenário da icônica Semana de Arte Moderna de 1922 com uma programação especial para crianças e familiares. Trata-se da ocupação 100 Anos de Arte Moderna 100 Ponto Final, que tem a proposta artística de mostrar para as crianças a importância do movimento modernista para a nossa cultura e, por meio da arte, ampliar os horizontes culturais do público.

Tudo pode ser visitado e conferido no CCSP – Centro Cultural São Paulo, de 30 de julho até 14 de agosto, com apresentações gratuitas dos espetáculos aos sábados e domingos, sempre às 15h30.

Programação

Criada pelo conceituado diretor e cenógrafo Kleber Montanheiro, a Instalação Artística Modernista transforma quatro espaços do CCSP em ambientes artísticos em que as crianças podem ter contato com a atmosfera da Semana de Arte Moderna de 1922. Foi montado também um miniteatro com 45 lugares, que imita a arquitetura em miniatura do Theatro Municipal de São Paulo, onde ocorreu esse evento histórico há um século.

É nesse miniteatro que os pequenos assistirão a estreia e temporada de Farol de Cores (Anita e Di). Pelo mesmo palco, já passaram três espetáculos de teatro de bonecos: A Cuca Fofa de Tarsila, O Trenzinho Villa-Lobos e Portinari Pé de Moleque, que compõem a Trilogia Modernista.

A ocupação conta ainda com a série “Debates do Século das Cores”, uma série de conversas online com os descendentes de Cândido Portinari, Heitor Villa-Lobos (será dia 26/07, às 19h). O Debate online do próximo mês será realizado no dia 09 de agosto, às 19h, com descendentes de Anita Malfatti e Di Cavalcanti, e mediados por provocadores de conhecimento histórico artístico, além de convidados da classe teatral como o crítico Dib Carneiro Neto. O primeiro debate Modernista com Tarsilinha do Amaral foi realizado em 28 de junho, às 20h.

Já as próximas Oficinas Artísticas de Treinamento para a classe teatral e interessados serão dois workshops sobre “Mímo Corpóreo”, ministrado por Victor de Seixas, nos dias 27 e 28 de julho, das 14h às 18h. No próximo mês acontecerá a oficina “Clown com Bonecos” com Cida Almeida, nos dias 10 e 11 de agosto, das 14h às 18h. Já foi realizada com sucesso uma Oficina de “Bufonaria”, ministrada por Allan Benatti, nos dias 29 e 30 de junho.

Serviço

100 Anos de Arte Moderna 100 Ponto Final – CCSP – Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1000, Paraíso. Até 14 de agosto. Visitas à instalação: até 20 minutos antes de cada espetáculo. Espetáculos: sábados e domingos, às 16h.. Ingressos: grátis, distribuídos 30 minutos antes de cada sessão. Apresentações: 30, 31/07 (16h); 06 e 07/08 (16h), 13/08 e 14/08 (16h).