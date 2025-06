Tatuzão conclui primeira fase de obras na Linha 2 – Verde

O maior Tatuzão da América Latina concluiu nesta sexta-feira (30) a escavação da primeira fase de ampliação da Linha 2-Verde ao alcançar o VSE Falchi Gianini, que é o último destino antes da estação Vila Prudente. Com a chegada a este poço, o Tatuzão concluiu o trajeto de 4,5 km de extensão, com 3,7 km de túneis construídos que compreendem as estações Orfanato, Santa Clara, Anália Franco, Vila Formosa e o Complexo Rapadura, além de seus respectivos poços intermediários.

Ao longo desse percurso final, foram escavados 332 metros, com 35 mil m³ de terra retirada, e 291 anéis de concreto instalados desde a Estação Orfanato, onde a tuneladora iniciou a última etapa em 24 de abril. Desde o início da escavação no canteiro em novembro de 2023 no Complexo Rapadura, a tuneladora conectou quatro estações e cinco poços de ventilação (VSE), retirando 394 mil m³ de terra e posicionando 2.456 anéis de concreto em 3,7 km de túneis escavados.

Agora a máquina será desmontada em até 180 dias e levada para o canteiro de obras da estação Penha, onde vai iniciar a segunda fase, escavando os túneis até o Complexo Rapadura. Durante o processo de desmontagem, feito no próprio poço Falchi Gianini, as peças serão removidas, içadas para a área da superfície e transportadas através de carretas para o próximo destino.

A obra de expansão da Linha 2-Verde foi estruturada em duas fases principais. A primeira, entre Vila Prudente e Vila Formosa, contará com quatro novas estações (Orfanato, Santa Clara, Anália Franco e Vila Formosa) e tem a previsão de abertura em 2027. Já a segunda vai da Vila Formosa até a Penha, com as estações Santa Isabel, Guilherme Giorgi, Aricanduva e Penha, com previsão de abertura em 2028.

A Maior tuneladora em operação na América Latina

Com cerca de 100 metros de comprimento e pesando 2.500 toneladas, a tuneladora Shield — batizada de “Cora Coralina” em homenagem à poetisa brasileira — está equipada com uma roda de corte de 11,66 metros de diâmetro, a maior em operação na América Latina. Ela é capaz de escavar e revestir até 15 metros por dia dos 8,3 km de túneis projetados, utilizando anéis de concreto.

A máquina também conta com uma estrutura de apoio conhecida como “backup”, que inclui esteiras para retirada de terra, câmara hiperbárica, sistema de ventilação e dispositivos para instalação das aduelas de concreto, além de outros equipamentos essenciais para o funcionamento da operação.

Sua operação envolve diretamente cerca de 150 profissionais, entre engenheiros, técnicos, mecânicos, eletricistas e outros especialistas, organizados em três turnos diários para garantir o avanço contínuo da escavação.

Ampliação da Linha 2

Com investimento de R$ 15 bilhões do Governo do Estado, o projeto de expansão da linha 2-Verde do Metrô prevê mais 8,3 km de vias e oito novas estações, entre Vila Prudente e a Penha (Linha 3-Vermelha).