Tatuzão chegou à estação Santa Clara na Linha 2 – Verde do metrô

O maior tatuzão em operação na América Latina chegou à estação Santa Clara do Metrô, na zona leste da capital. A futura estação é a terceira da ampliação da Linha 2-Verde conectada pelos túneis construídos pelo equipamento, que já escavou 2,4 km em seu trajeto.

“A obra está andando bem, a gente conseguiu avanços significativos. É uma expansão do sistema metroviário que vai ser importante. Aqui, por exemplo, quando pronto esse segmento Penha-Vila Prudente, a gente agrega mais 320 mil passageiros/dia. Vamos atender 1,2 milhão de pessoas todos os dias que vão sair da Vila Madalena até a Penha”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas em visita à obra.

A visita técnica contou ainda com a presença do secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, e do diretor-presidente do Metrô, Julio Castiglioni, além de profissionais que atuam na obra civil da estação.

Para chegar até Santa Clara, o tatuzão bateu um recorde de escavação, com 33 metros em único dia, superando a média de 15 metros. No caminho desde a estação Anália Franco, onde a tuneladora iniciou o último percurso, foram 1.051 metros escavados. Com a conclusão deste trecho, a máquina passará por manutenção antes de retomar a escavação até a futura estação Orfanato e, posteriormente, seguirá com a escavação até o Poço Falchi Gianini, próximo à Vila Prudente, concluindo a primeira etapa.

Ao longo de um ano de atividades, o tatuzão já conectou as futuras estações Vila Formosa, Anália Franco e Santa Clara, além do Complexo Rapadura, por onde os trabalhos começaram. Em todo esse trajeto, já foram escavados 258 mil metros cúbicos de terra e instaladas 11.263 aduelas, estruturas de concreto que formam os 1.609 anéis de revestimento do túnel já posicionados.

Maior tuneladora da América Latina

Batizada de “Cora Coralina”, a tuneladora Shield carrega o título de “maior tatuzão em operação na América Latina”. Isso se deve a características distintas, como sua roda de corte de 11,66 metros de diâmetro e uma estrutura com cerca de 100 metros de comprimento, pesando em torno de 500 toneladas.

Ao todo, até 150 pessoas trabalham diretamente em sua operação, que ocorre em três turnos diários, envolvendo engenheiros, mecânicos, técnicos e eletricistas, por exemplo. Entre essas pessoas está a primeira mulher da América Latina que vai operar um tatuzão: Sherry Romanholi, engenheira que atua na obra e está concluindo a formação para a operação da tuneladora.

Estação Santa Clara

Localizada na zona leste da capital, a Estação Santa Clara vem sendo construída em uma área de 15 mil metros quadrados e com aproximadamente 35 metros de profundidade – sendo a segunda parada da extensão da Linha 2-Verde, a partir da estação Vila Prudente.

Com capacidade para 23.380 passageiros por dia, o projeto da estação prevê três acessos, nove níveis internos conectados por 20 escadas rolantes e nove elevadores, além de um edifício de salas técnicas localizadas na Avenida Sapopemba.

Ampliação da Linha 2-Verde

Com investimento de R$ 15 bilhões do Governo de SP, o projeto de expansão da linha prevê mais 8,4 km (8 km operacionais) de vias, oito novas estações e a aquisição de 22 novos trens. O novo trecho irá conectar a estação Vila Prudente à

Penha, beneficiando o transporte de cerca de 1,2 milhões de passageiros que utilizarão a linha diariamente.

A primeira etapa da expansão da Linha 2-Verde está prevista para ser concluída em 2027, conectando Vila Prudente à Vila Formosa, enquanto a segunda, que conectará Vila Formosa até a Penha, será entregue em 2028.