Sutorito é nova opção em culinária japonesa

A promessa é cativar paladares, explorando os sabores autênticos do Japão. O recém inaugurado restaurante Sutorito 81 quer mesclar elementos tradicionais e inovadores para os fãs da culinária japonesa..

O Sutorito 81 é a mais recente novidade no Plaza Sul Shopping, que vem investindo em se tornar um polo gastronômico da região.

Especializado em culinária japonesa de alta qualidade, o restaurante tem área própria, com mesas exclusivas, dentro do Plaza Sul. A proposta é criar uma harmonia entre criatividade e tradição, com pratos originais, em uma atmosfera acolhedora.

Esta é a primeira unidade da nova rede de restaurantes fundada por Otávio Faggion. “Os apreciadores da culinária japonesa podem ter certeza de que terão uma experiência memorável, numa jornada gastronômica única”, comenta Faggion.

No cardápio, além do tradicional festival, com a possibilidade de provar um pouco de cada prato do restaurante, estão as clássicas receitas que fazem sucesso no Brasil. Entre as opções de entrada, há sunomono, shimeji, guioza e ceviche.

Para sashimi, há quatro tipos de peixe: salmão, barriga de salmão trufado, atum e peixe branco). Há ainda diversos tipos de sushi, temakis, yakissobas, tempurás e os grelhados.

A clientela também vai encontrar os combinados, que trazem a mistura de diversos pratos e a possibilidade de montar combos, adicionando produtos extras.

Para beber, além de sucos, refrigerantes, cervejas e vinhos, o restaurante oferece as doses de saquê e a “saquerinha”. Por fim, de sobremesa, o diferencial da casa é o mochi, um bolinho doce de arroz recheado.

Polo Gastronômico

Com a chegada do Sutorito 81, o Plaza Sul passa a ter sete restaurantes em seu polo gastronômico, além das opções disponíveis na praça de alimentação. “Contamos com uma variedade de restaurantes de alta qualidade para todos os paladares, garantindo uma experiência incrível para os nossos clientes”, afirma Camila Ramm, gerente de Marketing do Plaza Sul Shopping. Além do recém-inaugurado Sutorito 81, compõem o leque de restaurantes disponíveis no Plaza Sul o Pecorino, o Calle 54, o Macaxeira, o Outback Steakhouse, o Madero e o Coco Bambu.

De acordo com o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2023-2024, realizado pela Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), 82% dos entrevistados indicaram a variedade de restaurantes como um fator decisivo na hora de escolher o empreendimento. Outro dado relevante do levantamento é de que os restaurantes “fora da praça de alimentação”, ocupam hoje, em média, 46% da área bruta locável (ABL) dos shoppings, enquanto em 2018 esse número era de apenas 27%, um crescimento de 70% em seis anos.

Serviço

Plaza Sul Shopping

Endereço: Praça Leonor Kaupa, nº 100, Jardim da Saúde – São Paulo (SP)

Horários:

Lojas: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 14h às 20h;

Praça de Alimentação: Segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 22h;

Restaurantes: Todos os dias, das 11h às 22h.