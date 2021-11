Sueño: em cartaz no João Caetano

Estreou no teatro João Caetano um espetáculo que mescla a paixão pela obra de William Shakespeare a uma crítica afiada às ditaduras que varreram a América Latina nos anos 70. Incorporando elementos da comédia Sonho de uma noite de verão, a peça Sueño tem exibições presenciais de terça a domingo, às 18h, e fica em cartaz até 5 de dezembro. O elenco traz Leopoldo Pacheco, Denise Weinberg, Paulo de Pontes e Michelle Boesche numa montagem de Newton Moreno, que também assina a direção.

(foto: João Caldas/Divulgação)

Sueño acompanha uma trupe de teatro chilena que ensaia a peça shakespeariana em 1973, na cidade de Santiago. Naquele ano, a ditadura militar se instala no país, obrigando o grupo a interromper o trabalho e separando o diretor, Vine, de sua esposa grávida. Mais de vinte anos depois, ele retorna ao Chile e decide retomar o projeto, incorporando os traumas pessoais e coletivos numa nova montagem.

Para Moreno, a peça se propõe a dar conta dos atravessamentos doloridos e violentos das ditaduras na América Latina a partir da metalinguagem, explorando suas camadas ao fazer uso da interação entre sujeito, realidade e fantasia. “Elegemos Sonho de uma Noite de Verão como detonador deste novo processo por ser uma peça ambígua: embaixo do tapete mágico de fadas, enamorados e quiprocós, esconde-se a sombra tenebrosa dos desafetos, desmandos patriarcais de humanos e desumanos”, explica. Ele ainda traça paralelos entre o Chile setentista de Sueño e a realidade brasileira atual, exaltando o papel da cultura enquanto resistência nos dois cenários.

O espetáculo foi premiado na 12ª edição do Prêmio Zé Renato de Teatro da cidade de São Paulo, edital da Secretaria Municipal de Cultura. As sessões acontecem na área externa do teatro e são gratuitas, com ocupação máxima de 20 pessoas. É preciso retirar os ingressos com uma hora de antecedência. Após cada apresentação, haverá um debate com a equipe.

Serviço:

Espetáculo Sueño

Teatro Municipal João Caetano

Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino – São Paulo.

Temporada: em cartaz até 5 de dezembro de 2021.

Horários: De terça a domingo, às 18 horas.

Ingressos: Entrada franca, com retirada na bilheteria uma hora antes do espetáculo.

Duração: 150 minutos + 30 minutos de debate após cada apresentação.

Classificação: 14 anos

Gênero: Tragicomédia

Lotação: 20 lugares