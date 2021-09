Subprefeituras retomaram atendimento presencial, mas é preciso agendar

As Praças de Atendimento, das 32 subprefeituras, voltaram a funcionar em horário convencional desde a próxima segunda-feira (23). A medida tem como base o Plano São Paulo, do Governo do Estado, que permite o retorno gradual e seguro das atividades. Os serviços necessitam de agendamento prévio.

O atendimento ao público acontecerá das 8h às 17h e estará disponível para três serviços: autuação de processos em geral, desbloqueio de Senha WEB para pessoa física e MEI, e CCM (validação de inscrição de pessoas físicas).

O cidadão deve realizar o agendamento na central SP156 – disponível em telefone, aplicativo ou site – e, posteriormente, se dirigir até a unidade escolhida, portando os documentos necessários. Será permitido o agendamento de um serviço por horário.

Seguindo os protocolos de segurança em combate à Covid-19, todas as pessoas deverão utilizar máscara e respeitar o distanciamento social no interior das Praças de Atendimento.

Demais serviços estão disponíveis de forma online pelo SP156 e podem ser solicitados pelo site sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal.

Confira endereços de subprefeituras na Zona Sul, mas lembre-se, é preciso agendar antes, pelo telefone 156, aplicativo ou site

– Subprefeitura Vila Mariana

Distritos: Vila Mariana / Saúde / Moema

Endereço: R. José de Magalhães, 500 – 04026-090

PABX: 3397-4100

– Subprefeitura Santo Amaro

Distritos: Santo Amaro / Campo Belo / Campo Grande

Endereço: Pça. Floriano Peixoto, 54 – 04751-030

PABX: 3396-6100

– Subprefeitura Jabaquara

Distritos: Jabaquara

Endereço: Av. Eng.º Armando de Arruda Pereira, 2314 – 04309-011

PABX: 3397-3200

– Subprefeitura Ipiranga

Distritos: Ipiranga / Cursino/ Sacomã

Endereço: Rua Lino Coutinho, 444 – 04207-000

PABX: 2808-3600

– Subprefeitura Cidade Ademar

Distritos: Cidade Ademar / Pedreira

Endereço: Av. Yervant Kissajikian, 416 – 04657-000

PABX: 5670-7000