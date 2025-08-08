Subprefeituras da zona sul discutem planos de ação

A Prefeitura de São Paulo promove, entre os dias 11 e 14 de agosto, a terceira semana de oficinas presenciais para discutir os Planos de Ação das Subprefeituras (PAS) 2026-2029 e há duas delas na zona sul da capital . Até o início de setembro serão realizados 32 encontros — um em cada subprefeitura — sempre às 19h.

A proposta é envolver moradores, lideranças e conselhos locais na construção de ações concretas para o desenvolvimento urbano de cada território, alinhadas ao Plano Diretor Estratégico e aos Planos Regionais das Subprefeituras.

Oficinas Presenciais na Zona Sul

Subprefeitura do Jabaquara – oficina na Subprefeitura do Jabaquara: Av. Eng. Armando Arruda Pereira, 2314 – Jabaquara – dia 12/08. terça-feira, das 19h às 22h

Subprefeitura Cidade Ademar – oficina na Subprefeitura da Cdade Ademar: Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância, dia 12/08. terça-feira, das 19h às 22h

Subprefeitura do Ipiranga- oficina no Museu do Ipiranga – Entrada pela Avenida Nazaré, na altura da Rua Cônego Vicente de Azevedo, dia 25/08, das 19h ÀS 22h

Subprefeitura da Vila Mariana – oficina na Subprefeitura Vila Mariana: Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino.

No site é possível encontrar detalhes, conferir o calendário completo da cidade e fazer pré inscrição, além de enviar sugestões pela internet.

O que são as oficinas

As 32 oficinas participativas dos Planos de Ação das Subprefeituras acontecerão de segunda a quinta, até setembro, sempre às 19h, com uma oficina em cada Subprefeitura.

O objetivo das oficinas é identificar as principais demandas e potencialidades de cada território, a partir dos temas: Meio Ambiente, Habitação, Saneamento Ambiental, Infraestrutura, Mobilidade, Equipamentos Sociais, Desenvolvimento Econômico e Patrimônio Cultural. Durante os encontros, os participantes poderão discutir e propor ideias para melhorar suas regiões, contribuindo para a construção dos PAS.