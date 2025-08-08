Comunidade
Subprefeituras da zona sul discutem planos de ação
A Prefeitura de São Paulo promove, entre os dias 11 e 14 de agosto, a terceira semana de oficinas presenciais para discutir os Planos de Ação das Subprefeituras (PAS) 2026-2029 e há duas delas na zona sul da capital . Até o início de setembro serão realizados 32 encontros — um em cada subprefeitura — sempre às 19h.
A proposta é envolver moradores, lideranças e conselhos locais na construção de ações concretas para o desenvolvimento urbano de cada território, alinhadas ao Plano Diretor Estratégico e aos Planos Regionais das Subprefeituras.
Oficinas Presenciais na Zona Sul
Subprefeitura do Jabaquara – oficina na Subprefeitura do Jabaquara: Av. Eng. Armando Arruda Pereira, 2314 – Jabaquara – dia 12/08. terça-feira, das 19h às 22h
Subprefeitura Cidade Ademar – oficina na Subprefeitura da Cdade Ademar: Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância, dia 12/08. terça-feira, das 19h às 22h
Subprefeitura do Ipiranga- oficina no Museu do Ipiranga – Entrada pela Avenida Nazaré, na altura da Rua Cônego Vicente de Azevedo, dia 25/08, das 19h ÀS 22h
Subprefeitura da Vila Mariana – oficina na Subprefeitura Vila Mariana: Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino.
No site é possível encontrar detalhes, conferir o calendário completo da cidade e fazer pré inscrição, além de enviar sugestões pela internet.
O que são as oficinas
As 32 oficinas participativas dos Planos de Ação das Subprefeituras acontecerão de segunda a quinta, até setembro, sempre às 19h, com uma oficina em cada Subprefeitura.
O objetivo das oficinas é identificar as principais demandas e potencialidades de cada território, a partir dos temas: Meio Ambiente, Habitação, Saneamento Ambiental, Infraestrutura, Mobilidade, Equipamentos Sociais, Desenvolvimento Econômico e Patrimônio Cultural. Durante os encontros, os participantes poderão discutir e propor ideias para melhorar suas regiões, contribuindo para a construção dos PAS.