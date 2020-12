Subprefeitura V. Mariana requalifica Parcão Zeus, no Largo de Moema

Mais um “cachorródromo” da região de Vila Mariana foi recuperado. Na área de subprefeitura, que de acordo com pesquisas é uma das que mais concentra famílias com animais de estimação em casa, há onze espaços, no total, de uso livre para cachorros pela população.

Agora, foi a vez do cachorródromo da Praça Nossa Senhora Aparecida, em Moema, conhecido como Parcão Zeus. Foram investidos R$ 49.658,05 por meio de uma emenda parlamentar para requalificação total da área.

O espaço foi ampliado e ganhou brinquedos novos para os pets. O alambrado do entorno foi substituído por um mais alto, com 1 metro de altura, para segurança dos bichos e também das pessoas que frequentam a praça.

“Essa era uma demanda dos moradores de Moema que frequentam a praça. Criar espaços exclusivos para cachorros melhora a convivência entre os usuários da praça. Os bichos podem ficar soltos sem colocar em risco quem tem medo de cachorro, por exemplo”, diz o subprefeito Diogo Soares.

Os outros espaços exclusivos para uso dos cães ficam em diferentes bairros na área da subprefeitura:

– Praça Antonio Borges de Almeida (Chácara Klabin)

– Praça Cidade de Milão (ao lado do Ibirapuera)

– Praça Rosa Alves da Silva (Vila Mariana)

– Praça Giordano Bruno (Chácara Klabin)

– Praça Pereira Coutinho (Vila Nova Conceição)

– Praça São Francisco da Glória (Jardim da Glória)

– Praça Alexandre Cabanel (Saúde)

– Praça Coronel Fernandes de Lima (Moema)

– Praça Ayrton Senna (Modelódromo do Ibirapuera)

– Praça Prof. Mário Autuori (Saúde)

Frequentar os espaços para cães é grátis, porém há algumas regras a serem seguidas:

– Recolha as fezes dos seus animais e jogue no lixo

– Ao circular pela praça fora do espaço confinado, os animais devem obrigatoriamente estar com guia e coleira

– Mantenha vacinas em dia

– Leve água para os pets