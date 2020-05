Subprefeitura finaliza recapeamento da Rua Loefgren, falta apenas sinalizações da CET

No final de tarde desta terça-feira, 28/04, a Subprefeitura da Vila Mariana anunciou a finalização do recapeamento da Rua Loefgren, no trecho entre a Av. Dr. Ricardo Jafet e a Rua Domingos de Morais, no distrito da Saúde. No total, foram recapeados 1.290 metros (área de 15.480 m²).

Agora falta a parte da sinalização horizontal, que é feita pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Por isso, os motoristas devem redobrar a atenção neste trecho que ainda está sem faixa de pedestres e demarcação das pistas.

A obra teve início no dia 21 de abril com prazo contratual de 120 dias para finalização e faz parte do Programa de Recapeamento da Cidade que prevê intervenção em 10 vias na região da Subprefeitura Vila Mariana até o final de 2020.

“Solicitação de tapa-buraco é uma das maiores demandas da Subprefeitura Vila Mariana. Por isso o programa de recapeamento é tão importante, já que resolve o problema na raiz. Até o final deste ano teremos outras vias contempladas no programa aqui na região˜, afirma o subprefeito Diogo Soares.

Em novembro do ano passado, a Prefeitura definiu, por meio de um decreto, as vias que terão prioridade no programa de recapeamento. Dos 72 endereços destacados, quatro estão na região da Subprefeitura Vila Mariana: além da Rua Loefgren, o texto destaca a Rua Topázio, entre as ruas do Paraíso e Paula Ney; Rua Paula Ney, entre as ruas Dr. João Maia e da União; e a Av. Prof. Abraão de Morais, entre as ruas General Chagas Santos e Dom Bernardo Nogueira. Em uma segunda etapa do programa, estão previstas obras de recapeamento na Rua Manoel da Nóbrega, Av. Miruna, Rua Mauricio de Lacerda, Av. Senador Casimiro da Rocha, Rua Dona Brígida e Rua Baltazar Lisboa, totalizando 10 endereços na região.

O Programa de Recapeamento da Cidade terá R$ 500 milhões provenientes de uma operação de crédito assinada pela Prefeitura em 2019. A previsão é que os recursos permitam a recuperação de 3,2 milhões de metros quadrados de vias públicas até o fim de 2020. As guias e sarjetas também serão refeitas.

A ação integra o Programa de Metas para o biênio 2019-2020. Ele tem como objetivo o aumento da durabilidade das vias pavimentadas paulistanas, assim como a diminuição gradativa da demanda por manutenção das vias públicas e de ações de tapa-buraco.