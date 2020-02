Subprefeitura de Vila Mariana discute qualidade de vida do idoso em fórum

Depois de implantarmos o Comitê do Bairro Amigo do Idoso no final do ano passado em parceria com a Escola Paulista de Medicina / Unifesp, a Subprefeitura de Vila Mariana criou um Fórum da Pessoa Idosa de Vila Mariana / Vila Clementino. A partir de agora, o Fórum vai se reunir sempre na primeira segunda-feira do mês, das 10h às 12h, no auditório da Subprefeitura Vila Mariana. O segundo encontro, portanto, será em 2 de março.

As reuniões são abertas à população e têm como objetivo debater as políticas públicas voltadas para a terceira idade, os direitos fundamentais presentes no Estatuto do Idoso, além de divulgar ações para o envelhecimento saudável, como práticas de exercícios, alimentação balanceada e prevenção de acidentes.

São convidadas a participar das reuniões, além de representantes da Subprefeitura Vila Mariana, as secretarias de Esporte, Direitos Humanos e Cidadania, Saúde, Pessoa com Deficiência e Educação.

Bairro amigo do Idoso

O bairro da Vila Clementino, no distrito da Vila Mariana, foi escolhido para o projeto Bairro Amigo do Idoso por ter um contingente proporcionalmente elevado de pessoas idosas e é também onde está localizada a Escola Paulista de Medicina/Unifesp, centro de referência em ações voltadas à população idosa, com relevante experiência no atendimento médico deste segmento demográfico.

“As pessoas estão vivendo mais, a população está envelhecendo e precisamos incentivar o uso dos espaços públicos também pelos idosos. Temos de pensar em políticas de acessibilidade e em atividades que estimulem a ocupação da cidade pelas pessoas mais velhas”, afirma o subprefeito da Vila Mariana, Fabricio Cobra Arbex.

A coordenação do comitê instituído para viabilizar o projeto caberá à Escola Paulista Medicina/ Unifesp.

SERVIÇO

Fórum da Pessoa Idosa de Vila Mariana / Vila Clementino

Reuniões: toda primeira segunda-feira do mês, das 10h às 12h, no Auditório da Subprefeitura Vila Mariana (Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino)