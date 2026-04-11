SPTrans cria linha de ônibus integrada ao novo Monotrilho

A Prefeitura de São Paulo criou uma linha de ônibus estratégica para garantir a integração total dos passageiros à nova Linha 17-Ouro do Monotrilho. A partir deste sábado (4), entra em circulação a linha 776M-10 Terminal Água Espraiada/Aeroporto, que funcionará como um “braço de conectividade” entre o novo sistema de trilhos, o Aeroporto de Congonhas e os polos empresariais da Zona Sul.

Para a operação, a frota contará com seis ônibus e intervalo programado de 10 minutos no horário de pico. A nova linha foi desenhada para oferecer um deslocamento que se integra às estações do monotrilho ao longo da Av. Jornalista Roberto Marinho e facilitando o acesso de turistas e trabalhadores à região da Chucri Zaidan e Vila Cordeiro.

Operada pela Viação Gatusa, a nova linha terá um itinerário circular, permitindo que o passageiro que desembarcar do monotrilho acesse com facilidade o centro financeiro da Av. Dr. Chucri Zaidan partindo do Aeroporto.

Confira o itinerário:

Linha: 776M-10 Term. Água Espraiada – Aeroporto

Sentido único: Term. Água Espraiada, Av. Jorn. Roberto Marinho, acesso, Av. Washington Luiz, Pça. Hussam Eddine Hariri, retorno sob Viad. João Julião da Costa Aguiar, Av. Washington Luiz, Rua Palmares, Av. Jorn. Roberto Marinho, Av. Dr. Chucri Zaidan, Av. João Dória, Av. das Nações Unidas, Av. Jorn. Roberto Marinho, Term. Água Espraiada.

Operação Assistida

A operação inicial ocorre em fase assistida, com funcionamento diário das 10h às 15h e intervalos médios de aproximadamente sete minutos entre os trens. A expectativa é de ampliação gradual do horário e da capacidade, conforme a evolução da operação.

A chegada do metrô se soma a outros projetos de mobilidade no Aeroporto de Congonhas, contribuindo para melhorar o acesso, reduzir o tráfego de veículos no entorno e incentivar o uso de transporte público

A nova estação faz arte da Linha 17-Ouro do metrô de São Paulo, um sistema de monotrilho com 6,7 quilômetros de extensão e oito estações.